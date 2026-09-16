OM : Besiktas va venger la Turquie, Harit a été trop loin
Amine Harit

OM : Besiktas va venger la Turquie, Harit a été trop loin

OM16 sept. , 20:30
parEric Bethsy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Avant son déplacement périlleux en Turquie jeudi, l’Olympique de Marseille constate que de récentes déclarations d’Amine Harit jouent en sa défaveur. Le Marseillais a en effet vexé Besiktas et ses supporters en comparant les ambiances turques à celle du Vélodrome.
L’Olympique de Marseille n’arrive vraiment pas dans les meilleures conditions en Turquie. Avant d’affronter Besiktas pour son premier match en Ligue Europa, l’équipe entraînée par Bruno Genesio ne peut qu’être affectée par ses trois défaites consécutives en championnat. Rien de très encourageant dans la mesure où son prochain adversaire suit une dynamique inverse. Et pour ne rien arranger, une récente déclaration d’Amine Harit, prêté la saison dernière à l'Istanbul Basaksehir, déplait fortement aux Turcs.
« Les ambiances en Turquie, tout le monde sait qu’elles sont très chaudes et hostiles, commentait le milieu offensif de l’OM. On a la chance d’en avoir ici également toutes les deux semaines, donc honnêtement nos supporters n’ont rien à envier à ceux de Besiktas, Fenerbahçe ou Galatasaray. On est bien servi à Marseille, c’est la meilleure ambiance et on n’a pas à être impressionné par les stades en Turquie ! »

Murillo ne se mouille pas

Ses propos ont largement été repris avant la rencontre au Tupras Stadium, jusqu’à atterrir en plein milieu de la conférence de presse d’Amir Murillo, l’ancien Marseillais transféré à Besiktas l’hiver dernier. « C’est une opinion personnelle, a simplement répondu le Panaméen devant les médias ce mercredi. Amine a joué dans les deux pays, et pour moi, la seule différence c’est que Marseille a un stade qui est un peu grand. Mais en Turquie et à Marseille, les fans vivent les matchs avec autant de ferveur et de passion. » Une belle manière d’éviter de se mouiller, alors que le latéral droit s’est montré beaucoup plus transparent au sujet de Roberto De Zerbi.

Lire aussi

OM : De Zerbi l'a mis dehors, il rétablit la véritéOM : De Zerbi l'a mis dehors, il rétablit la vérité
Articles Recommandés
Losc Letang Echappe A La Suspension Pas A Lamende
LOSC

LOSC : Létang échappe à la suspension, pas à l'amende

Psg Chelsea Envoie 70 Me Pour Fabian Ruiz
PSG

PSG : Chelsea envoie 70 ME pour Fabian Ruiz

De Zerbi Supplie Kane De Venir Sauver Tottenham
Premier League

De Zerbi supplie Kane de venir sauver Tottenham

Anderlecht Ol Les Compositions 21h Sur Canal Foot
Europa League

Anderlecht - OL : Les compositions (21h sur Canal+ Foot)

Fil Info

16 sept. , 21:11
LOSC : Létang échappe à la suspension, pas à l'amende
16 sept. , 21:00
PSG : Chelsea envoie 70 ME pour Fabian Ruiz
16 sept. , 20:00
De Zerbi supplie Kane de venir sauver Tottenham
16 sept. , 19:59
Anderlecht - OL : Les compositions (21h sur Canal+ Foot)
16 sept. , 19:58
Sturm Graz - Rennes : Les compositions (21h sur Canal+ Sport)
16 sept. , 19:30
L’OL est prévenu, Nakamura a trois gros défauts
16 sept. , 19:00
Nantes c'est l'enfer, un ancien Canari témoigne
16 sept. , 18:30
Barça : Ce transfert à 80 ME qui agace en interne
16 sept. , 18:00
L'OM ne jouera pas l'Europa League, il confirme

Derniers commentaires

LOSC : Létang échappe à la suspension, pas à l'amende

Quelle honte..... multi recidiviste. enfin rien de bien nouveau de ce championnat corrompu

Anderlecht - OL : Les compositions (21h sur Canal+ Foot)

Est-ce que l'on peut dire à foncesca d'arrêter avec Tolisso et de mettre Nartey Titulaire? Ce joueur a un talent monstrueux il a aujourd'hui un Tolisso actuel dans chaque orteil, sur celà Foncesca doit absolument entendre raison

Kylian Mbappé défie Florentino Pérez sur un sujet politique

Je m’en balek trou duc

Kylian Mbappé défie Florentino Pérez sur un sujet politique

Et mon gars je m’en balek de ton avis bisous trou duc

L'OM ne jouera pas l'Europa League, il confirme

Vu son pseudo il parle obligatoirement en connaissance de cause

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1LOSC Lille logo
LOSC Lille
104310725
2Monaco logo
Monaco
104310624
3Rennes logo
Rennes
104310853
4Paris logo
Paris
84220624
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
84220624
6Strasbourg logo
Strasbourg
74211981
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
54121660
8Brest logo
Brest
54121660
9Lorient logo
Lorient
54121440
10Lens logo
Lens
44112871
11Angers SCO logo
Angers SCO
4411245-1
12Troyes logo
Troyes
4411249-5
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
34103660
14Le Mans logo
Le Mans
3403178-1
15Auxerre logo
Auxerre
34103511-6
16Le Havre logo
Le Havre
2402224-2
17Toulouse logo
Toulouse
2402247-3
18Nice logo
Nice
2402215-4

Loading