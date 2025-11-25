L’OM panique pour ce transfert à 20 ME

L'OM compte bien se dépêcher cet hiver de boucler le transfert définitif d'un de ses joueurs qui donne satisfaction à Roberto De Zerbi. Même si cela sera coûteux.

C’est probablement l’un des joueurs dont l’arrivée fut la plus discrète à Marseille. A la dernière minute du mercato , pour compenser le départ urgent d’Adrien Rabiot au Milan AC, l’OM a fait venir Matt O’Riley, dont le temps de jeu s’effritait à Brighton, l’ancien club de Roberto De Zerbi. Une arrivée sur la pointe des pieds pour le joueur danois de 25 ans, au profil assez atypique mais qui a eu du temps de jeu dès son arrivée, puisque depuis sa signature, il a participé à tous les matchs de Ligue 1 et de Ligue des Champions, titulaire ou comme remplaçant.

Une marque de confiance de la part de l’entraineur italien, même si le milieu de terrain n’a pas encore convaincu tous les observateurs. Mais à l’OM, on est persuadé que O’Riley peut devenir un joueur important à l’avenir. Problème : aucune option d’achat n’a été incluse dans le prêt du joueur révélé au Celtic Glasgow. Pour le faire venir, Brighton avait déboursé 29,5 millions d’euros à l’été 2024. Le club côtier entend bien récupérer une bonne partie de sa mise, surtout si le Danois se met à briller en Ligue des Champions.

Brighton va être dur en affaires avec l'OM

Sky Sports l’annonce, l’OM espère couper l’herbe sous le pied de tout le monde dans ce dossier. Aucune option d’achat n’a été apposée à ce prêt, mais Marseille espère régler son transfert définitif dès le mois de janvier, histoire de ne pas s’exposer à la concurrence en fin de saison. Brighton en demande au moins 20 millions d’euros, histoire de limiter ses pertes avec O’Riley.

Une grosse somme pour Pablo Longoria, qui va devoir faire un choix crucial. Soit le président olympien met le paquet pour le faire venir dès le mois de janvier, et pourra ainsi voir l’avenir avec le Danois. Soit il attend la fin de la saison, avec le risque de voir une concurrence accrue faire monter les prix. Mais la gourmandise de Brighton, qui est ouvert à un transfert mais n’est pas pressé de vendre son joueur, risque de bien de dicter le tempo dans ce dossier.