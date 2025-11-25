ICONSPORT_277701_0175

L’OM panique pour ce transfert à 20 ME

OM25 nov. , 8:20
parGuillaume Conte
1
L'OM compte bien se dépêcher cet hiver de boucler le transfert définitif d'un de ses joueurs qui donne satisfaction à Roberto De Zerbi. Même si cela sera coûteux.
C’est probablement l’un des joueurs dont l’arrivée fut la plus discrète à Marseille. A la dernière minute du mercato, pour compenser le départ urgent d’Adrien Rabiot au Milan AC, l’OM a fait venir Matt O’Riley, dont le temps de jeu s’effritait à Brighton, l’ancien club de Roberto De Zerbi. Une arrivée sur la pointe des pieds pour le joueur danois de 25 ans, au profil assez atypique mais qui a eu du temps de jeu dès son arrivée, puisque depuis sa signature, il a participé à tous les matchs de Ligue 1 et de Ligue des Champions, titulaire ou comme remplaçant.
Une marque de confiance de la part de l’entraineur italien, même si le milieu de terrain n’a pas encore convaincu tous les observateurs. Mais à l’OM, on est persuadé que O’Riley peut devenir un joueur important à l’avenir. Problème : aucune option d’achat n’a été incluse dans le prêt du joueur révélé au Celtic Glasgow. Pour le faire venir, Brighton avait déboursé 29,5 millions d’euros à l’été 2024. Le club côtier entend bien récupérer une bonne partie de sa mise, surtout si le Danois se met à briller en Ligue des Champions.

Brighton va être dur en affaires avec l'OM

Sky Sports l’annonce, l’OM espère couper l’herbe sous le pied de tout le monde dans ce dossier. Aucune option d’achat n’a été apposée à ce prêt, mais Marseille espère régler son transfert définitif dès le mois de janvier, histoire de ne pas s’exposer à la concurrence en fin de saison. Brighton en demande au moins 20 millions d’euros, histoire de limiter ses pertes avec O’Riley.
Une grosse somme pour Pablo Longoria, qui va devoir faire un choix crucial. Soit le président olympien met le paquet pour le faire venir dès le mois de janvier, et pourra ainsi voir l’avenir avec le Danois. Soit il attend la fin de la saison, avec le risque de voir une concurrence accrue faire monter les prix. Mais la gourmandise de Brighton, qui est ouvert à un transfert mais n’est pas pressé de vendre son joueur, risque de bien de dicter le tempo dans ce dossier.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_276055_0087
FC Nantes

Nantes recrute un joker en urgence

ICONSPORT_274264_0377
Rennes

Rennes vire Blas et Fofana au mercato d'hiver

ICONSPORT_270064_0274
OM

L'OM avec quatre gros absents contre Newcastle

ICONSPORT_266633_0066
Paris Sportifs

Paris Sportifs : Le PSG vous met bien pour Noël avec une offre en or

Fil Info

11:20
Nantes recrute un joker en urgence
11:00
Rennes vire Blas et Fofana au mercato d'hiver
10:53
L'OM avec quatre gros absents contre Newcastle
10:40
Paris Sportifs : Le PSG vous met bien pour Noël avec une offre en or
10:20
OM : Greenwood fait un énorme rêve avant de faire ses valises
10:00
L'OL condamné à abandonner l'Europa League ?
9:40
La France et le PSG l’ont zappé, Kolo Muani va se venger
9:30
Le PSG dévoile son 4e maillot
9:20
Le Real Madrid tient sa première recrue

Derniers commentaires

OL : Daniel Riolo voit un problème gigantesque à Lyon

Alors mon chere Mopi, Tu aurais mieux fait de taire ! Renseigne toi et relis ce que j'ai dit.... CA fait bien 6 saisons de suite que vous ne vous qualifiez pas pour la champion league....

Upamecano au PSG, la confirmation est arrivée

Marquinhos ,on va le garder même s'il jouera peu

PSG : Campos révèle ses secrets pour un mercato réussi

Il y a un reservoir de jeunes joueurs .Cette annee quelques uns jouent mais ont du mal à s'imposer.La marche à franchir pour s'imposer est haute

Les fans de l'OM et Newcastle s'unissent pour insulter le PSG

C'est tout ce qu'ils ont ,vu qu'ils ne gagnent rien ,ils insultent,nous on a les trophees mais s'ils veulent on a aussi une grande reserve d'insultes aussi.On verra ce soir apres le match s'ils sont toujours copains avec Newcastle.ils vont encore pigner ces guignols

La France et le PSG l’ont zappé, Kolo Muani va se venger

S'il joue on ne craint pas grand chose de cette brêle

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

Loading