ligue 1 les pretendants se bousculent pour n golo kante iconsport 244481 0757 397967

Kanté à l’OM, De Zerbi a sa pièce manquante

OM19 nov. , 22:00
parEric Bethsy
5
Bientôt en fin de contrat avec Al-Ittihad, N’Golo Kanté ne ferme pas la porte à un retour en Ligue 1. Le milieu français peut représenter une belle opportunité pour l’Olympique de Marseille.
Après son retour réussi en équipe de France, N’Golo Kanté (34 ans) pourrait bien retrouver la Ligue 1. Le milieu d’Al-Ittihad sera libre en juin prochain et n’exclut pas une dernière pige dans le championnat français. Lui que l’on annonçait dans le viseur du Paris FC cet été. « On est focus sur la saison à Al-Ittihad, répondait l’ancien Caennais à Téléfoot dimanche dernier. On verra ce qui se présente après mais ce qu'on veut, c'est profiter au maximum des années de foot qui sont devant moi. J'espère que ça sera une année complète à tous les niveaux. Signer en Ligue 1 ? On ne sait jamais ! Au Paris FC ? On ne sait jamais ! »
N’Golo Kanté ne ferme aucune porte. Et compte tenu de sa prestation face à l’Ukraine (4-0) la semaine dernière, certains clubs devraient se pencher sur sa situation. Le journaliste Walid Acherchour pense notamment à l’Olympique de Marseille où ce profil de récupérateur ne figure pas le groupe de Roberto De Zerbi. « Hormis au PSG, il joue partout. Il joue à Marseille tous les jours, a estimé le chroniqueur de RMC. En plus, c’est un profil qui manque à Marseille. Tu le mets devant la défense, tu règles beaucoup de soucis. »

Kanté et Hojbjerg compatibles

Dans ce cas, que deviendrait Pierre-Emile Hojbjerg ? « Tu peux faire jouer Hojbjerg dans un 4-3-3, a-t-il proposé. Kanté serait le fameux chien devant la défense, qui est capable de colmater et d’apporter la première relance assez simple et cohérente pour permettre à Hojbjerg, Vermeeren ou un autre joueur comme Angel Gomes d’avoir un peu plus de liberté. Kanté rentre totalement dans ça. Mais je serais étonné de le voir au Paris FC avec ses histoires extra-sportives. Il avait eu de gros soucis à Paris. Dans le milieu, tout le monde dit qu’il ne reviendra jamais en région parisienne. » Le club phocéen a donc toutes ses chances.
5
Articles Recommandés
ICONSPORT_256203_0202 (1)
PSG

Fabian Ruiz s’éloigne, le PSG tente un coup au Real

ICONSPORT_268462_0076
ASSE

ASSE : Une question piège met Horneland dans l’embarras

ICONSPORT_247782_0182 (1)
Bordeaux

Ligue 1+ veut ramener Bordeaux au premier plan

om hojbjerg a un pas de partir la rumeur choc iconsport 265287 0107 396746
OM

Hojbjerg à la Juve, l’OM accepte pour 60 ME

Fil Info

15:00
Fabian Ruiz s’éloigne, le PSG tente un coup au Real
14:30
ASSE : Une question piège met Horneland dans l’embarras
14:00
Ligue 1+ veut ramener Bordeaux au premier plan
13:40
Hojbjerg à la Juve, l’OM accepte pour 60 ME
13:20
TV : 450 millions d'euros, Canal+ dit non
13:00
Le PSG et l’OM s’affrontent pour un Bleu inaccessible
12:40
L’OL prévient, tout peut s’écrouler
12:20
Sacha Boey offert à l’OM !
12:00
PSG : Achraf Hakimi au Real Madrid, son agent met le feu

Derniers commentaires

Sacha Boey offert à l’OM !

Prendre un joueur remplaçant en ldc dans un des plus grands clubs d'Europe, qui vous a mis une fessée lors du dernier match de ldc, c'est faire les poubelles? Toujours aussi expert dans tes jugements 🤡 Du même niveau que tes "analyses" des décisions arbitrales.😂

TV : Zack Nani réalise un nouveau coup fumant

la finale de Libertadores promet pourtant un beau choc entre Flamengo et Palmeiras

L’OL a un atout secret au mercato

Et oui, toujours des incohérences. C'est le problème de vouloir transmettre des informations factuelles (on a encore un peu de marge de manoeuvre sur le prochain mercato, car on n'a pas tout dépensé du précédent), tout en conservant une ligne directrice anxiogène où il faut créer de la peur pour susciter des réactions.

L’OL a un atout secret au mercato

C'est pas inattendu, cela a déjà été expliqué en détails par notre DG après la fenêtre de clôture du dernier mercato. Tous les autres articles sur le sujet étaient basés sur du vent, pour faire du clic.

L'OM abandonne la Ligue des champions, c'est un ordre

Oui comme les lyonnais qui ont jeté l'Europa , persuadés de nous taper le we avec leur grosse équipe fraiche face à notre B 😄

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading