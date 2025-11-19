Kanté à l’OM, De Zerbi a sa pièce manquante

Bientôt en fin de contrat avec Al-Ittihad, N’Golo Kanté ne ferme pas la porte à un retour en Ligue 1. Le milieu français peut représenter une belle opportunité pour l’Olympique de Marseille.

Après son retour réussi en équipe de France, N’Golo Kanté (34 ans) pourrait bien retrouver la Ligue 1. Le milieu d’Al-Ittihad sera libre en juin prochain et n’exclut pas une dernière pige dans le championnat français. Lui que l’on annonçait dans le viseur du Paris FC cet été. « On est focus sur la saison à Al-Ittihad, répondait l’ancien Caennais à Téléfoot dimanche dernier. On verra ce qui se présente après mais ce qu'on veut, c'est profiter au maximum des années de foot qui sont devant moi. J'espère que ça sera une année complète à tous les niveaux. Signer en Ligue 1 ? On ne sait jamais ! Au Paris FC ? On ne sait jamais ! »

N’Golo Kanté ne ferme aucune porte. Et compte tenu de sa prestation face à l’Ukraine (4-0) la semaine dernière, certains clubs devraient se pencher sur sa situation. Le journaliste Walid Acherchour pense notamment à l’Olympique de Marseille où ce profil de récupérateur ne figure pas le groupe de Roberto De Zerbi. « Hormis au PSG, il joue partout. Il joue à Marseille tous les jours, a estimé le chroniqueur de RMC. En plus, c’est un profil qui manque à Marseille. Tu le mets devant la défense, tu règles beaucoup de soucis. »

Kanté et Hojbjerg compatibles

Dans ce cas, que deviendrait Pierre-Emile Hojbjerg ? « Tu peux faire jouer Hojbjerg dans un 4-3-3, a-t-il proposé. Kanté serait le fameux chien devant la défense, qui est capable de colmater et d’apporter la première relance assez simple et cohérente pour permettre à Hojbjerg, Vermeeren ou un autre joueur comme Angel Gomes d’avoir un peu plus de liberté. Kanté rentre totalement dans ça. Mais je serais étonné de le voir au Paris FC avec ses histoires extra-sportives. Il avait eu de gros soucis à Paris. Dans le milieu, tout le monde dit qu’il ne reviendra jamais en région parisienne. » Le club phocéen a donc toutes ses chances.