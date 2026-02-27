ICONSPORT_277886_0248

TV : Le Havre - PSG, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Ligue 127 févr. , 6:30
parAlexis Rose
De retour sur son fauteuil de leader de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain va se déplacer au Havre ce week-end pour tenter d’enchaîner un nouveau bon résultat et garder son avance sur Lens.

Quelle heure pour Le Havre - PSG ?

Pour une fois, Paris a de la concurrence dans la course au titre. Leader avec deux points d’avance sur Lens, qui a chuté contre Monaco la semaine dernière (2-3) alors que Paris l’a emporté face à Metz (3-0), le club de la capitale n’a pas de marge de manœuvre en L1. Ce qui veut dire que le PSG va devoir faire respecter son rang sur la pelouse du Havre. Cette rencontre se disputera ce samedi 28 février à 21h05 au Stade Océane. L’arbitre sera Marc Bollengier.

Sur quelle chaîne suivre Le Havre - PSG ?

Comme le gros choc de cette 24e journée de L1 entre l’OM et l’OL, ce match important entre Le Havre et le Paris Saint-Germain sera diffusé sur Ligue 1+.

Les compos probables de Le Havre - PSG :

Retombé dans ses travers du côté de Nantes la semaine passée (0-2), le HAC aborde ce match bonus contre le PSG avec une certaine tranquillité. Si le maintien n’est pas encore acquis, le club normand dispose quand même de 9 points d’avance sur la zone rouge et Auxerre. Autant dire que Le Havre a une bonne marge de sécurité depuis sa 13e place et jouera donc sans complexe pour tenter de gratter des points face à Paris. Pour ce choc à domicile contre le PSG, Didier Digard sera privé de Sangante, Seko, Touré, Youte Kinkoue ou Zohouri.
La compo probable du Havre : Diaw - Doucouré, Pembélé, Lloris - Négo, Gourna-Douath, Ebonog, Zouaoui - Ndiaye - Soumaré, Boufal.
Qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des Champions cette semaine à l’issue d’un match compliqué contre Monaco (2-2), le PSG veut continuer à enchaîner les bons résultats pour gagner en confiance en vue de la fin de saison. Sorti de la Coupe de France, qui se poursuivra en milieu de semaine prochaine avec les quarts, Paris va donc pouvoir aligner sa grosse équipe face au Havre ce week-end. Pour cette rencontre, Luis Enrique composera toutefois sans Dembélé, Mayulu ou Ruiz.

La compo probable du PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Neves - Kvaratskhelia, Désiré Doué, Barcola.

Ligue 1

28 février 2026 à 21:05
Le Havre
21:05
Paris Saint Germain
