Joel Ordonez à l’OM en 2026, le rendez-vous est pris

OM11 sept. , 15:30
parCorentin Facy
Cible prioritaire de l’OM durant tout l’été, Joel Ordonez a finalement été retenu par son club de Bruges. Un coup dur pour Marseille et pour l’international équatorien, qui est revenu sur cet épisode douloureux.
L’Olympique de Marseille a été très actif dans les derniers jours du mercato afin de renforcer son secteur défensif. Nayef Aguerd et Benjamin Pavard ont rejoint le club phocéen dans les 48 dernières heures du marché des transferts et pourraient débuter ce vendredi contre Lorient lors de la 4e journée de Ligue 1. Deux renforts de poids qui auront notamment la charge de faire oublier le transfert avorté de Joel Ordonez. L’international équatorien de 21 ans était la priorité absolue de l’OM au poste de défenseur central cet été.
Très vite, un accord a été trouvé entre le roc du FC Bruges et l'OM. Mais jamais les deux clubs n’ont réussi à trouver un accord. Une réelle déception pour Joel Ordonez comme le joueur l’a confirmé au micro d’ESPN après la victoire de sa sélection face à l’Argentine. « Signer à l’OM ? Cela n’a pas été le cas. Je dois maintenant travailler pour mon équipe. Un changement de club avant la Coupe du monde ? Je ne sais pas ce que Dieu veut » a lancé Joel Ordonez, confirmant à demi-mots sont envie de rejoindre Marseille cet été, sans que cela ne puisse toutefois se concrétiser.

Chelsea et l'Inter débarquent sur Ordonez 

La question est maintenant de savoir si Medhi Benatia et Pablo Longoria reviendront à la charge l’été prochain. La mission risque d’être encore plus périlleuse car selon Fabrizio Romano et Graeme Bailey, l’Inter Milan surveille de très près l’international équatorien. De plus, des scouts d’Aston Villa et de Chelsea ont été envoyés pour le surveiller lors de ses récentes prestations avec la sélection équatorienne. Le PSG est également cité. L’OM a donc peut-être raté le coche cet été dans le dossier Joel Ordonez, même si Medhi Benatia n’est pas du genre à abandonner aussi vite lorsqu’il a un objectif en tête.

