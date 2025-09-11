ICONSPORT_259399_0311

OM : Il refuse de partir, De Zerbi bouillonne

OM11 sept. , 9:00
parCorentin Facy
L’OM aimerait vendre Amine Harit avant que le mercato soit fermé dans tous les pays du monde, mais l’international marocain de l’OM n’est pas dans l’optique de partir. Ce qui agace Roberto De Zerbi.
Les clubs français ne peuvent plus recruter depuis le 1er septembre dernier, mais il existe encore de nombreux pays dans lesquels les clubs sont encore autorisés à recruter. C’est par exemple le cas de la Turquie ou encore de l’Arabie Saoudite. L’Olympique de Marseille souhaitait justement profiter de ces marchés pour expédier certains indésirables à l’instar de Neal Maupay ou encore d’Amine Harit. Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2027, l’international marocain a justement reçu une offre de Besiktas.

De Zerbi ne veut plus d'Harit à l'OM

Le site Africa Foot confirme que le club turc était très chaud à l’idée de faire venir l’ancien joueur de Schalke 04 ou encore du FC Nantes. Mais en dépit d’un statut de remplaçant à Marseille, où il n’a pas été retenu dans la liste pour la Ligue des Champions, Amine Harit a refusé cette proposition. L’obstination du joueur marocain ne plaît pas vraiment en Provence, où Roberto De Zerbi aurait aimé voir son joueur faire ses valises. Et pour preuve, le média confirme que c’est l’entraîneur italien en personne qui a fait le choix d’écarter Amine Harit de la liste transmise à l’UEFA pour la Ligue des Champions.
Le joueur n’entre clairement pas dans les plans de l’ancien entraîneur de Brighton, lequel compte davantage sur des joueurs tels que Matt O’Riley, Bilal Nadir, Amine Gouiri ou encore Hamed Traoré pour occuper le poste de numéro dix dans son 4-2-3-1 après le départ à l’AC Milan d’Adrien Rabiot. Reste maintenant à voir comment l’OM gèrera Amine Harit si ce dernier décide de rester jusqu’à la fin de la saison.
Avec un salaire mensuel supérieur à 250.000 euros selon les dernières estimations, c’est un joueur aux émoluments importants dont l’OM n’arrive pas à se débarrasser, pour un rendement sportif très décevant. De quoi tendre Roberto De Zerbi mais aussi les dirigeants olympiens, alors qu’Amine Harit a aussi refusé des offres de Russie au début de l’été.

Derniers commentaires

OM : Balerdi, le cauchemar sans fin !

La modération fait quoi 🤣

OM : Balerdi, le cauchemar sans fin !

Ce qui esf bien avec ce nouveau forum eet que tu ne peux pas mettre en PV ma petite Kenny Du coup, on voit que tu vie sur les articles et que tu ne va jamais sue ceux de ton vieux club de banlieue

OM : « Je n’oublierai jamais », Adrien Rabiot sort du silence

Il faut te calmer. C'est toi qui embrouille, moi je dis seulement ce que j'ai à dire.

OM : « Je n’oublierai jamais », Adrien Rabiot sort du silence

Tu t embrouilles avec tes comptes fake 🤣

OM : « Je n’oublierai jamais », Adrien Rabiot sort du silence

Je me rappelle que cela faisait partie de tes délires parmi d'autre énormités que tu as pu écrire ici.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

