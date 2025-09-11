OM : Il refuse de partir, De Zerbi bouillonne

L’OM aimerait vendre Amine Harit avant que le mercato soit fermé dans tous les pays du monde, mais l’international marocain de l’OM n’est pas dans l’optique de partir. Ce qui agace Roberto De Zerbi.

Les clubs français ne peuvent plus recruter depuis le 1er septembre dernier, mais il existe encore de nombreux pays dans lesquels les clubs sont encore autorisés à recruter. C’est par exemple le cas de la Turquie ou encore de l’Arabie Saoudite. L’Olympique de Marseille souhaitait justement profiter de ces marchés pour expédier certains indésirables à l’instar de Neal Maupay ou encore d’Amine Harit. Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2027, l’international marocain a justement reçu une offre de Besiktas

De Zerbi ne veut plus d'Harit à l'OM

Le site Africa Foot confirme que le club turc était très chaud à l’idée de faire venir l’ancien joueur de Schalke 04 ou encore du FC Nantes. Mais en dépit d’un statut de remplaçant à Marseille, où il n’a pas été retenu dans la liste pour la Ligue des Champions, Amine Harit a refusé cette proposition. L’obstination du joueur marocain ne plaît pas vraiment en Provence, où Roberto De Zerbi aurait aimé voir son joueur faire ses valises. Et pour preuve, le média confirme que c’est l’entraîneur italien en personne qui a fait le choix d’écarter Amine Harit de la liste transmise à l’UEFA pour la Ligue des Champions.

Le joueur n’entre clairement pas dans les plans de l’ancien entraîneur de Brighton, lequel compte davantage sur des joueurs tels que Matt O’Riley, Bilal Nadir, Amine Gouiri ou encore Hamed Traoré pour occuper le poste de numéro dix dans son 4-2-3-1 après le départ à l’AC Milan d’Adrien Rabiot. Reste maintenant à voir comment l’OM gèrera Amine Harit si ce dernier décide de rester jusqu’à la fin de la saison.

Avec un salaire mensuel supérieur à 250.000 euros selon les dernières estimations, c’est un joueur aux émoluments importants dont l’OM n’arrive pas à se débarrasser, pour un rendement sportif très décevant. De quoi tendre Roberto De Zerbi mais aussi les dirigeants olympiens, alors qu’Amine Harit a aussi refusé des offres de Russie au début de l’été.