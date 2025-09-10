ICONSPORT_269776_0076

« Il n’y avait que l’OM dans ma tête » : Pavard est arrivé à Marseille

OM10 sept. , 13:40
parCorentin Facy
Benjamin Pavard est arrivé comme prévu ce mercredi à Marseille, à deux jours de la réception du FC Lorient au Vélodrome pour la quatrième journée de Ligue 1.
Quelques heures seulement après la victoire de l’équipe de France contre l’Islande, Benjamin Pavard a posé le pied à Marseille ce mercredi. Officiellement Marseillais depuis le dernier jour du mercato le 1er septembre, le défenseur prêté par l’Inter Milan devrait être sur le pont dès vendredi pour la réception du FC Lorient au Vélodrome. Un match que l’ancien joueur du Bayern Munich attend avec impatience, lui qui a livré ses premières impressions sur son arrivée à l’OM à la sortie de l’aéroport ce midi.
Le défenseur des Bleus, qui a signé en Provence pour jouer dans l’axe et non en tant que latéral droit, ne cache pas son impatience. « Je suis très fier de rejoindre un club aussi prestigieux que l’Olympique de Marseille. J’ai déjà hâte d’être de débuter au Vélodrome vendredi et sentir cette ferveur, j’espère vivre de grandes émotions avec l’OM » a livré Benjamin Pavard, ajoutant que Medhi Benatia avait joué un rôle clé dans sa signature à l’Olympique de Marseille durant ce mercato estival.
On a eu une très bonne discussion avec Medhi (Benatia), qui fait du très bon travail. On a un groupe de qualité
- Benjamin Pavard
« Oui, il n’y avait que l’OM dans ma tête, on a eu une très bonne discussion avec Medhi, qui fait du très bon travail. On a un groupe de qualité et j’espère qu’on va faire de belles choses tous ensemble » a lancé un Benjamin Pavard enthousiaste et accueilli par plusieurs dizaines de supporters venus apercevoir le champion du monde pour son arrivée à Marseille. La question est maintenant de savoir si le joueur, sélectionné avec les Bleus pour les matchs contre l’Ukraine et l’Islande mais qui n’a pas été utilisé par Didier Deschamps, sera titulaire contre Lorient ce vendredi soir. Et si oui, dans quel rôle et avec qui alors que l’OM a également recruté Nayef Aguerd dans la dernière ligne droite du mercato estival.
