« Je ne l’ai jamais aimé », Di Meco défonce un joueur de l’OM

OM29 janv. , 11:00
parCorentin Facy
Les critiques fusent après l’élimination de l’OM, sèchement battu 3-0 à Bruges. Certains joueurs en prennent pour leur grade et c’est notamment le cas du capitaine Leonardo Balerdi, en grosse difficulté en Belgique.
Performant la saison dernière et nommé capitaine de l’équipe par Roberto De Zerbi, Leonardo Balerdi est nettement moins souverain depuis quelques mois. Aligné aux côtés de Medina et d’Aguerd face à Bruges mercredi soir, l’international argentin s’est noyé face à la furia belge. Incapable de répondre présent dans les duels et de limiter la casse pour permettre à l’Olympique de Marseille de se qualifier à la différence de but, l’ancien joueur du Borussia Dortmund a pris l’eau.

Di Meco ne veut plus voir Balerdi à l'OM

Avec un 4/10 dans L’Equipe, Leonardo Balerdi a clairement manqué son rendez-vous européen, peut-être son ultime sous les couleurs olympiennes avant un potentiel départ lors du prochain mercato. Eric Di Meco fait partie des consultants qui souhaitent vivement le départ de l’Argentin de 27 ans. Sur les ondes de RMC, l’ex-latéral gauche de l’OM a supplié la direction olympienne d'en finir avec Leonardo Balerdi, un joueur qui n’a définitivement pas le niveau pour évoluer dans un tel club à ses yeux.
« Avec le budget de l’OM, ce n’est pas normal que tu ne fasses pas mieux. Je ne veux pas taper sur un joueur plus que sur un autre car ce soir, on ne peut en sortir aucun du lot. Mais un joueur comme Balerdi… Je ne l’ai jamais aimé, je n’ai jamais compris pourquoi les entraîneurs l'ont toujours mis sur le terrain. Il a fait 3 bons mois en 6 ans qu’il est là. Je me suis fait insulter par des mecs parce qu’il a fait deux ou trois bons matchs et on me disait ‘alors tu dis quoi maintenant?’. Moi je veux bien reconnaître quand je me trompe sur un joueur. Je n’ai pas de souci par rapport à ça, on se trompe tous sur le football.

