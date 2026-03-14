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L1 : Monaco poursuit sa folle remontée

Ligue 114 mars , 22:59
parMehdi Lunay
1
26e journée de Ligue 1
Stade Louis-II
Monaco-Brest 2-0
Buts : Balogun (19e), Golovin (78e)
Sur une bonne lancée, Monaco jouait une autre équipe en forme en la personne de Brest. Les Bretons démarraient mieux le match mais manquaient de précision dans le dernier geste. Del Castillo seul dans la surface tirait au-dessus du but monégasque (11e). Dina Ebimbe enlevait un ballon de but à Ajorque devant la cage vide (31e). En face, Monaco était clinique et marquait sur sa première grosse occasion via Balogun. L'Américain profitait d'une action confuse et d'une possible faute sur Akliouche.
Après le repos, Brest avait le ballon et entrait souvent dans la surface adverse. Néanmoins, le gardien de l'ASM Hradecky n'était pas tellement inquiété. Les hommes de Pocognoli étaient plus efficaces que les Bretons et tuaient tout suspense via Golovin. 2-0, Monaco remonte à la 5e place et revient à 3 points de Lyon. Marseille 3e n'est qu'à 6 unités seulement.

Ligue 1

14 mars 2026 à 21:05
Monaco
Balogun19'Golovin78'
2
0
Match terminé
Brest
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
83
ENTRE
K. Ouattara
MonacoMonaco
SORT
J. Teze
MonacoMonaco
Remplacement
83
ENTRE
P. Mboup
BrestBrest
SORT
R. Del Castillo
BrestBrest
Remplacement
83
ENTRE
C. Mawissa Elebi
MonacoMonaco
SORT
S. Adingra
MonacoMonaco
Remplacement
83
ENTRE
L. Tousart
BrestBrest
SORT
H. Magnetti
BrestBrest
Voir Les Détails Complets Du Match
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Derniers commentaires

L1 : Lens va s'écrouler, l'OM croit au miracle

«Si on continue à ne plus perdre tout est jouable mais on s’emballe pas » Bah si, tu t'emballes.

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🫶😊👍

Liga : Valverde et Güler font le show contre Elche

Super👍👏

L1 : Lens va s'écrouler, l'OM croit au miracle

Lens va pas non plus perdre 50 matches et l'OM ne gagnera pas toujours surtout avec des presta moyennes faut se détendre. Déjà garder votre 3e place hein

OM : Benatia est trop fort, son coup de génie à 4 ME impressionne

frustré de ? plus personne ne joue le championnat pour le gagner. t es au courant que ce championnat n a plus d interet. la preuve le PSG tire la france vers le haut..... ah bah non pllus personne ne veut diffuser.. Rien de frustrant juste c est n importe quoi.....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Monaco
4326134945378
6
Rennes
4325127642357
7
LOSC Lille
4125125838326
8
Lorient
372691073740-3
9
Strasbourg
3625106940319
10
Brest
3626106103436-2
11
Angers SCO
322695122332-9
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Nice
272676133248-16
15
Le Havre
262568112032-12
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

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