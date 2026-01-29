Lautaro Rivero, la recrue pour sauver l'OM !

Dans un contexte de gros club je demande à voir.
perso a partir du moment ou on sait qu'on est directement qualifié en 8eme et qu'on pourra mettre les recrues dans la phase finale, dont Endrick, je prefere qu'on fasse souffler les titulaires et qu'on donne du temps de jeu a ceux qui en ont moins et qui peuvent montrer de belles choses ( meme si karabec j'ai perdu espoir)
Ce serrait super drôle que le Real tire Benfica en 16e et reprenne la rouste 😂😂
Ouais toi tu fumes quoi?
Il ne restera pas ,il est là pour se remonter la cerise
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|45
|19
|14
|3
|2
|41
|15
|26
|43
|19
|14
|1
|4
|33
|16
|17
|38
|19
|12
|2
|5
|44
|20
|24
|36
|19
|11
|3
|5
|32
|20
|12
|32
|19
|10
|2
|7
|34
|29
|5
|31
|19
|8
|7
|4
|30
|27
|3
|30
|19
|9
|3
|7
|32
|23
|9
|29
|19
|8
|5
|6
|31
|23
|8
|25
|19
|6
|7
|6
|25
|30
|-5
|24
|19
|7
|3
|9
|28
|33
|-5
|23
|19
|6
|5
|8
|20
|25
|-5
|22
|19
|6
|4
|9
|24
|31
|-7
|21
|19
|6
|3
|10
|25
|36
|-11
|20
|19
|5
|5
|9
|24
|32
|-8
|20
|19
|4
|8
|7
|16
|24
|-8
|14
|19
|3
|5
|11
|18
|34
|-16
|12
|19
|3
|3
|13
|14
|29
|-15
|12
|19
|3
|3
|13
|21
|45
|-24
⏱️ 90+5’ | #CLUOM 3️⃣-0️⃣ Fin du match, nos Olympiens s’inclinent face au Club Bruges. L’OM doit attendre le résultat des autres rencontres pour connaitre son destin.