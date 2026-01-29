Lautaro Rivero, la recrue pour sauver l'OM !

L'Olympique de Marseille ne s'arrête jamais au mercato, que ça concerne l'hiver actuel ou l'été prochain. Pour bâtir sa défense future, le club olympien convoite l'Argentin Lautaro Rivero de River Plate. Les Phocéens sont les favoris du dossier.

Inarrêtable offensivement cette saison (44 buts en Ligue 1), l' Olympique de Marseille est beaucoup plus fragile sur le plan défensif comme l'a démontré la lourde défaite à Bruges mercredi soir. Les Phocéens possèdent pourtant un effectif riche et expérimenté dans ce secteur : Benjamin Pavard, Nayef Aguerd, Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Emerson Palmieri... Néanmoins, certains d'entre eux connaissent trop de défaillances cette saison. C'est le cas de Leonardo Balerdi, trop souvent coupable d'une petite bévue préjudiciable en match.

Rivero remplaçant de Balerdi, l'OM valide

De quoi mettre l'Argentin sur un siège éjectable d'autant qu'un jeune compatriote émerge au pays. Il s'agit de Lautaro Rivero (22 ans) titulaire à River Plate. L'OM a été récemment associé à l'international argentin (1 sélection en octobre dernier). Un intérêt réel et sérieux selon le site River Noticies.

L'OM est annoncé comme le principal et seul prétendant pour Lautaro Rivero en ce moment. L'entraîneur de River Plate Marcelo Gallardo s'attend à être attaqué pour sa pépite et à la perdre rapidement. A voir désormais ce que proposera Marseille. Rivero est coté à 7 millions d'euros par le célèbre site Transfermarkt. Une somme susceptible de grimper nettement si d'autres formations européennes s'en mêlent dans les prochains mois.