ICONSPORT_283588_0093

Fiasco de l’OM, il désigne les six coupables

OM29 janv. , 7:00
parGuillaume Conte
4
L'OM est tombé de très haut ce mercredi avec sa lourde défaite à Bruges et son élimination dès la phase de poule.
L’Olympique de Marseille doit encore se pincer pour y croire ce jeudi matin. Il fallait un scénario catastrophe pour connaitre une élimination lors de cette dernière journée, et c’est exactement ce qu’il s’est passé. Non seulement l’OM a coulé 3-0 à Bruges, mais en plus les autres clubs ont fait le travail chacun leur tour pour passer devant des Phocéens à la ramasse. Si le but de Benfica par le biais de son gardien de but va forcément faire beaucoup parler, passer au travers d’un match aussi important en Belgique ouvrait la porte à ce genre de risque.

Les gros salaires n'ont pas assumé

Le niveau de jeu des joueurs marseillais a eu le don de faire hurler Walid Acherchour, pour qui Roberto De Zerbi est le premier responsable avec son projet de jeu difficile à suivre. Mais il y a aussi des éléments forts, des joueurs qui devaient être des leaders pour faire franchir un cap à l’OM, qui sont encore une fois passés au travers.
« La réalité, c’est que sur les deux derniers matchs de Ligue des Champions, tu en as pris six et tu n’en a pas mis un. Tu as un match à Bruges, ce n’est pas normal dans un rendez-vous clé où un nul, et même une défaite 2-0 te qualifie, d’en prendre trois. Tu n’arrives même pas à chercher un but qui peut enlever l’humiliation. C'est un signal cataclysmique sur le projet de jeu de De Zerbi et sur les petits leaders qui composent cette équipe : Rulli, Balerdi, Hojbjerg, Kondogbia, Greenwood… Les meilleurs salaires du club ont pris totalement l’eau. Comment c’est possible. Quand on pense à tous les supporters marseillais, je suis sidéré. C’est une honte », a livré le consultant de Winamax, déchainé contre les prétendus leaders d’une formation marseillais qui a énormément déçu sur cette campagne de Ligue des Champions.
La déception était aussi palpable chez Roberto De Zerbi, qui a lui-même évoqué le mot « honte » pour décrire la performance de son équipe, dont il s’estime le premier responsable. « Il y a toujours un peu de honte quand on perd comme ça, il ne faut pas se cacher. On ne peut pas accepter ce qu'on a montré. On avait bien analysé Bruges, on savait qu'ils étaient très forts mais prendre ces deux buts rapidement alors qu'on a de l’expérience… », a livré l’entraîneur italien, qui semble à court de solution après cette terrible déconvenue.

Champions League

28 janvier 2026 à 21:00
Club Brugge
Diakhon4'Vermant11'Stankovic79'
3
0
Match terminé
Olympique Marseille
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
87
ENTRE
B. Nadir
Olympique MarseilleOlympique Marseille
SORT
A. Gouiri
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Remplacement
86
ENTRE
H. Vetlesen
Club BruggeClub Brugge
SORT
A. Stankovic
Club BruggeClub Brugge
Remplacement
86
ENTRE
N. Tresoldi
Club BruggeClub Brugge
SORT
R. Vermant
Club BruggeClub Brugge
Remplacement
86
ENTRE
H. Siquet
Club BruggeClub Brugge
SORT
K. Sabbe
Club BruggeClub Brugge
Voir Les Détails Complets Du Match
4
Articles Recommandés
ICONSPORT_280626_0031
OL

Roman Yaremchuk à l’OL, attention à l'arnaque

ICONSPORT_283585_0196
PSG

Personne n'est au-dessus du PSG, l'annonce de Luis Enrique

ICONSPORT_282798_0009
CAN 2025

CAN 2025 : Maroc-Sénégal, les sanctions sont tombées

ICONSPORT_283609_0082
Ligue des Champions

LdC : L’OM éliminé, Mbappé a honte

Fil Info

29 janv. , 8:40
Roman Yaremchuk à l’OL, attention à l'arnaque
29 janv. , 8:21
Personne n'est au-dessus du PSG, l'annonce de Luis Enrique
29 janv. , 8:12
CAN 2025 : Maroc-Sénégal, les sanctions sont tombées
29 janv. , 8:00
LdC : L’OM éliminé, Mbappé a honte
29 janv. , 7:30
LdC : Comment suivre le tirage au sort des barrages gratuitement ?
29 janv. , 00:00
EL : Programme TV et résultats de la 8e et dernière journée
28 janv. , 23:35
OM : Les Marseillais réclament la démission de De Zerbi
28 janv. , 23:14
LdC : Le PSG affrontera Qarabag ou Monaco

Derniers commentaires

OM : Les Marseillais réclament la démission de De Zerbi

Exactement totalement d'accord avec toi c'est un beau parleur mais il est moyen comme coach, sur côté tu a parfaitement raison

Fiasco de l’OM, il désigne les six coupables

Pas gentil … 😬🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

OM : Les Marseillais réclament la démission de De Zerbi

Alors autant je veux bien que l'on critique De Zerbi et les joueurs, autant dire que les défenseurs de l'OM sont lents c'est ne pas du tout connaitre les défenseurs de l'OM.

OM : Les Marseillais réclament la démission de De Zerbi

Ça fait longtemps que je le dis, De Zerbi n'est pas l'e bonhomme de la situation, c'est quoi ses faits d'armes, mais qu'est ce qu'il a gagné,surcoté de surcoté.

Accord trouvé, l'OL échappe à la sanction de l'UEFA

Comment ça un accord ? Comment ça échappé à la sanction ? C’est plutôt un accord entre Ultrech et l’UEFA ? Et pareil c’est l’UEFA qui devrait échapper à une sanction

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading