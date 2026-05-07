Il tourne le dos à l’OM pour le Barça

Régulièrement aligné à Chelsea, Wesley Fofana a pourtant des envies d’ailleurs. Ses agents l’ont proposé au FC Barcelone qui envisage sérieusement la signature du défenseur central. En cas d’arrivée en Catalogne, cette fois, le Français ne sera plus associé à l’Olympique de Marseille.

Depuis quelques années, la rumeur anime souvent l’actualité mercato de l’Olympique de Marseille . Le nom de Wesley Fofana (25 ans) revient encore et toujours en raison des déclarations du Français. A plusieurs reprises, le défenseur central de Chelsea a clairement affiché sa passion pour le club phocéen. Mais le natif de Marseille ne semble pas envisager un retour aux sources à l’heure actuelle.

Comme nous l’apprend le journaliste de Sky Sport Sacha Tavolieri, ses agents l’ont plutôt proposé au FC Barcelone. Tout le monde sait que les Blaugrana sont à la recherche d’un défenseur central confirmé à l’approche du mercato estival. Le gaucher de l’Inter Milan Alessandro Bastoni représente leur priorité. Mais le directeur sportif Deco pourrait finalement se tourner vers un droitier en cas de départ d’un axial droit comme Ronald Araujo. La candidature de Wesley Fofana intéresse donc le Barça qui a ajouté son nom à la short-list. Les deux parties ont même discuté d’un possible transfert ces dernières semaines.

Chelsea fixe un prix raisonnable

Débarrassé de ses pépins physiques, l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne plaît au club catalan, d’autant que Chelsea serait disposé à vendre son défenseur central pour un prix raisonnable. On parle d’une éventuelle opération à 30 millions d’euros au minimum. C’est en tout cas le souhait des Blues, alors que le Barça privilégie un prêt avec option d’achat plus adapté à ses finances toujours fragiles. Leurs positions sont encore éloignées mais un accord n’est pas à exclure, surtout si Wesley Fofana, apparemment refroidi par le projet de Chelsea, pousse pour rejoindre le géant espagnol.