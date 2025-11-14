Il n’a pas aimé ce coup tordu de l’OM, ça sent le départ

Darryl Bakola a le sentiment de s'être fair balader par l'OM cet automne, et cela pourrait clairement jouer sur son avenir en Provence.

Chez les jeunes joueurs prometteurs de l’Olympique de Marseille , il a beaucoup été question de Robinio Vaz ces dernières semaines. Il faut dire que l’attaquant franco-sénégalais crève l’écran avec ses apparitions, son insouciance et ses buts bien évidemment. Mais il y a un autre Minot qui attend derrière depuis quelques mois désormais, c’est Darryl Bakola. Et si Vaz est très bien parti pour prolonger son contrat en raison de son très bon temps de jeu et de son entente parfaite avec les dirigeants, la musique est différente pour le natif de Clichy, formé en grande partie en région parisienne.

A 17 ans, Darryl Bakola aurait du participer à la Coupe du monde de sa catégorie, cet automne au Chili. Mais l’OM l’a retenu, en raison de manques dans son effectif, de blessures, ce qui devait l’amener à avoir un certain temps de jeu. Le milieu de terrain a accepté cette décision, estimant qu’au début de sa carrière, il ne pouvait pas se permettre de refuser d’éventuelles entrées en jeu en Ligue 1 ou en Ligue des Champions.

Le problème, c’est que pendant cette période, il a joué 10 minutes face au Havre quand le match était sans enjeu, et 4 minutes face à Brest récemment. Il n’était même pas dans le groupe de Roberto De Zerbi sur l’enchainement des matchs en septembre, quand il aurait pu être avec l’équipe de France U20. Mais selon L’Equipe, si l’OM l’a conservé en Provence, c’est autant pour un éventuel besoin, que pour éviter de l’exposer médiatiquement avec ce tournoi sans avoir prolongé son contrat avant.

Francfort arrive pour Bakola

Ce fameux contrat prend fin en juin 2027, et les deux parties vont donc arriver à une période cruciale. Le joueur et son entourage se sont « crispés » depuis cet automne compliqué, et le joueur est quelque peu « découragé » par les décisions de l’OM à son encontre, avec des retours réguliers en National 3. Ce n’est donc pas une surprise de voir des clubs européens s’intéresser à lui, et notamment l’Eintracht Francfort, persuadé de son gros potentiel. De quoi compliquer une éventuelle prolongation, car plus qu’un salaire ou un long contrat, Bakola aimerait avoir la certitude que le club marseillais compte sur lui à l’avenir.