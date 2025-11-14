Un international français bientôt disponible pour l’OM

A l’image de son équipe, Mattéo Guendouzi n’évolue pas à son meilleur niveau cette saison. Le milieu de la Lazio pourrait être poussé vers la sortie cet hiver. Peut-être une occasion à saisir pour l’Olympique de Marseille quand on sait à quel point l’international français reste attaché à son ancien club.

Toujours pas de Mattéo Guendouzi dans le groupe de l’équipe de France. Malgré les absences d’Aurélien Tchouaméni et d’Adrien Rabiot blessés, le milieu de la Lazio n’a pas été rappelé par Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus, qui ne l’a pas convoqué lors des deux précédents rassemblements, ne l’a pas non plus convié suite au forfait d’Eduardo Camavinga. Avant le match des qualifications pour la Coupe du monde 2026 face à l’Ukraine ce jeudi, c’est le milieu de la Juventus Turin Khéphren Thuram qui a été choisi en renfort.

Manifestement, Mattéo Guendouzi a disparu des plans de Didier Deschamps. Il faut dire que l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille vit un début de saison compliqué en Italie. En difficulté, l’international tricolore a perdu son statut d’intouchable. Il Messagero l’annonce désormais transférable pour 25 à 30 millions d’euros. Une occasion à saisir pour le club phocéen ? Depuis son départ en 2023, Mattéo Guendouzi rappelle régulièrement son attachement à Marseille.

M. Guendouzi Olié France • Âge 26 • Milieu UEFA Nations League Matchs 6 Buts 1 Passes décisives 1 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Serie A Matchs 9 Buts 1 Passes décisives 1 Jaune 3 Rouge 1 Jaune Rouge 0

« Retourner à l'OM un jour ? C'est une belle question, avait-il répondu à Canal+ l’année dernière. Aujourd'hui, je suis très heureux à la Lazio. C'est un grand club italien, on est en 8e de finale de la Ligue des Champions. On travaille avec un très grand coach, je suis titulaire, tout se passe bien pour moi et je suis épanoui là où je suis. Mais tout le monde connaît l'attache que j'ai pour l'OM, ses supporters, la ville... J'ai eu un réel coup de foudre pour ce club. Donc forcément, c'est quelque chose qui pourra se passer dans le futur. On verra. Je ne me prends pas la tête. » Si les Marseillais n’en profitent pas, des clubs anglais seraient à l’affût.