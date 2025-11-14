Un international français bientôt disponible pour l’OM

Et petite question c'est quand qu'ils arretent avec leur Laser vert au vélodrome ? C'est une consigne de la direction pour déstabiliser les adversaires kit a payer une amande ?
Ah bon Merah nul à chier ... De Carvalho pkoi pas lors son match vs le Bétis ce n'était pas ça, mais Merah.. C'est quand mm incroyable, au lieu d'encourager nos jeunes, ça préfère les casser, démonter... Drôle de supporteurs...
A nous les petites Anglaises........
C'est foot01... Faut pas chercher.
Merah et De Carvalho sont nul à chier
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|27
|12
|8
|3
|1
|24
|11
|13
|25
|12
|8
|1
|3
|28
|11
|17
|25
|12
|8
|1
|3
|21
|11
|10
|22
|12
|7
|1
|4
|24
|16
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|23
|15
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|24
|21
|3
|20
|12
|6
|2
|4
|18
|15
|3
|18
|12
|4
|6
|2
|19
|17
|2
|17
|12
|5
|2
|5
|17
|18
|-1
|16
|12
|4
|4
|4
|18
|16
|2
|14
|12
|4
|2
|6
|18
|21
|-3
|14
|12
|3
|5
|4
|13
|17
|-4
|13
|12
|3
|4
|5
|10
|15
|-5
|11
|12
|3
|2
|7
|12
|27
|-15
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|21
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|11
|18
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|26
|-12
|7
|12
|2
|1
|9
|7
|19
|-12
Il Messaggero : Mattéo #Guendouzi est dans le dur à la Lazio, qui ne le considère plus comme intransférable. Le milieu de terrain souffre du début de saison compliqué de son club et l'absence d'une coupe européenne. Il peut partir contre 25-30M, la Premier League sur ses traces