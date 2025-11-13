Les supporters de Newcastle prévenus, Marseille c'est chaud

Les supporters de Newcastle ont reçu des messages inquiétants de la part de leur club avant de se déplacer à Marseille, en vue du match de Ligue des Champions dans deux semaines.

Le déplacement des supporters de Newcastle à Marseille a été autorisé par l’UEFA et par les autorités françaises, en vue du match du 25 novembre prochain en Ligue des Champions. Pour un club aussi populaire que Newcastle, cela n’est pas anodin sachant que les fans des Magpies ont déjà pris d’assaut les billets pour le match au Stade Vélodrome. Mais le club anglais a décidé de prendre les devant set de prévenir ses supporters que le séjour à Marseille ne serait pas de tout repos si ces derniers venaient à dévier du chemin recommandé.

Attention au Vieux Port et aux pickpockets

Ainsi, dans un message adressé à ses suiveurs qui feront le déplacement dans la cité provençale, NUFC rappelle que la police française déconseille fortement aux supporters anglais de faire les touristes et de s’aventurer dans le quartier du Vieux Port. De plus, Newcastle déconseille à ses fans de porter des vêtements permettant de les identifier comme tels, ou de sortir en ville dès le lundi 24 novembre au soir, ou dans la journée du match le lendemain.

Les supporters sont invités à être vigilants face aux « crimes de rues » et aux « pickpockets », et s’assurer que leurs assurances sont bien à jour avant de voyager dans la cité sudiste.

Newcastle précise ensuite les conditions pour aller au Stade, ce qui ne pourra se faire que par les moyens de transport validés par la police locale. Deux parcages sont réservés aux fans anglais, qui partiront d’une petite fan zone installée à la place de la Joliette, où un DJ fera même patienter les supporters de Newcastle qui pourront s’abreuver. NUFC précise tout de même que les autorités locales se réservent le droit de refuser l’entrée à tout supporter ivre, même si ce n’est pas le genre des fans anglais d’abuser de la boisson…