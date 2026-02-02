ICONSPORT_279657_0205

Huit transferts, El-Karouani en approche, l’OM est en feu

Cinq départs, trois arrivées, voilà ce que prévoit Pablo Longoria pour le dernier jour du mercato de l'OM ce lundi.
Ce lundi 2 février pourrait bien être un jour mémorable à Marseille. Le club va tenir une réunion avec ses supporters, ses dirigeants et ses joueurs sur la situation actuelle. Mais il n’est pas certain que Pablo Longoria ait la tête à cela. Ni au match contre Rennes de ce mardi en Coupe de France. Le président de l’OM est concentré sur le mercato, et la folle dernière journée qui l’attend. Encore huit mouvements sont attendus, et le marché des transferts va fermer à 20 heures.

Cinq départs en vue

Il y a des départs qui sont quasiment actés, mais dont la touche finale doit être mise. C’est notamment le cas de Darryl Bakola et Ulisses Garcia, qui se dirigent tous les deux vers Sassuolo, l’ancien club de Roberto De Zerbi. Il y a aussi Angel Gomes, qui va s’engager avec Wolverhampton sous la forme d’un prêt pouvant devenir un transfert à 7 ME si tout se passe bien pour le milieu de terrain anglais. Matt O’Riley, qui ne peut pas jouer pour un autre club que l’OM ou Brighton, est pressenti pour repartir en Premier League également, et aider les Seagulls dans leur saison en cours. Enfin, Amir Murillo, qui a rendu bien des services ces derniers temps à Marseille, est poussé dehors après des performances décevantes contre Bruges et le Paris FC, et à désormais 24 heures pour se trouver un club.
Ce grand coup de balai va laisser de la place pour au moins deux recrues. L’OM est persuadé que le SCO d’Angers va céder un peu et chercher un accord pour vendre Himad Abdelli, qui ne veut plus rester en Anjou et se voit déjà jouer au Vélodrome. Un deal autour de 3 millions d’euros hors bonus est proche d’être trouvé. Toujours au milieu de terrain, l'OM a trouvé un accord avec Zulte-Waregem pour la venue de Tochukwu Nnadi, qui doit se conclure ce lundi.

El-Karouani, déjà près de 35 matchs au compteur cette saison

Enfin, pour le huitième et peut-être dernier mouvement de la journée, L’Equipe annonce que les négociations ont subitement accéléré pour Souffian El-Karouani. Ce latéral gauche évolue à Utrecht, et est suivi par la cellule de recrutement marseillaise depuis des mois. Un accord de principe a été trouvé avec l’entourage du Marocain, et les discussions sont en cours avec le club néerlandais. L’OM a proposé 3 ME, et un pourcentage de 15 % en cas de revente. Le défenseur de 25 ans était évalué à 15 millions d’euros l’été dernier, mais il n’a pas prolongé son contrat avec Utrecht, qui ne veut pas le voir partir pour zéro euros en fin de saison. L’arrière gauche est en tout cas en pleine forme et utilisable d’entrée, lui qui a déjà disputé 34 matchs cette saison, dont 14 de Coupe d’Europe avec les tours préliminaires.

