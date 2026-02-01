« Heureusement qu’il est là », ce joueur trop fort pour l’OM

L'OM a encore perdu deux gros points sur la pelouse du Paris FC ce samedi. Un joueur essaye de porter la formation de Roberto De Zerbi sur ses épaules.

De manière assez inexplicable, l’Olympique de Marseille s’est effondré en fin de match face au Paris FC. Malgré les deux buts d’avance, les joueurs de Roberto De Zerbi se sont liquéfiés au point de perdre les deux buts d’avance. Si l’OM était devant au tableau d’affichage, il faut encore une fois dire merci à Mason Greenwood.

Greenwood seul joueur au-dessus de la moyenne à l'OM

Dans L’Equipe de ce dimanche, il est le seul joueur à dépasser la moyenne, et récolter un 7 sur 10 qui récompense son match complet. Avec un pénalty provoqué puis transformé, et une passe décisive en or pour Aubameyang, l’Anglais a une nouvelle démontré sa classe et son talent. « Heureusement qu'il est là pour apporter sa confiance dans cette période très compliquée pour son équipe », souligne le quotidien sportif. En plus de sa faculté à être toujours décisif. Le joueur de Manchester United vit une saison parfaite sur le plan du jeu et des statistiques, et il va certainement se poser des questions sur son avenir si l’OM ne parvient pas à viser plus haut malgré sa présence.

Même la presse anglaise en rajoute une couche, The Express soulignant que Mason Greenwood était peut-être « dans la forme de sa vie » au coeur d’une équipe marseillaise qui connait une grosse crise sportive dont il ne peut pas être tenu pour responsable. Sa fin de saison sera suivie par de nombreux clubs européens, et notamment Manchester United. Si récupérer son ancien joyau parait impensable pour les Red Devils, ils vont suivre attentivement son éventuel transfert, pour empocher quasiment la moitié de la somme que l’OM pourrait récupérer. Et désormais, avec un joueur d’un tel talent, il est question d’un transfert entre 60 et 70 millions d’euros, soit largement la plus grosse vente de l’histoire du club phocéen.