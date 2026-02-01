ICONSPORT_281052_0046

OM : Tochukwu Nnadi arrive à Marseille

OM01 févr. , 21:30
parAlexis Rose
8
À la recherche de nouveaux renforts en cette fin de mercato hivernal, l’Olympique de Marseille s’apprête à recruter Tochukwu Nnadi, le milieu de terrain défensif nigérian de Zulte Waregem.
Plongé dans une petite crise depuis quelques jours, à cause d’une élimination douloureuse en Ligue des Champions du côté de Bruges mercredi (0-3) et un nouvel échec contre le Paris FC en championnat samedi (2-2), l’OM continue de travailler sur son effectif. Puisque ce lundi, le club phocéen va accueillir au moins un nouveau joueur en la personne de Tochukwu Nnadi. En effet, selon les informations de Santi Aouna, le milieu de terrain défensif est attendu dans les prochaines heures du côté de Marseille pour passer sa visite médicale et signer un nouveau contrat.

Tochukwu Nnadi arrive à Marseille lundi

Son club de Zulte Waregem a effectivement trouvé un accord avec l’OM pour son transfert, qui devrait tourner autour des 6 millions d'euros. Âgé de 22 ans, Nnadi a disputé 19 matchs en Belgique cette saison, avec une passe décisive au compteur. L'international nigérian a récemment disputé la CAN avec son pays, avec la médaille de bronze à la clé après avoir effectué une entrée en jeu face à l’Ouganda en phase de groupes.

D’autres recrues à venir pour l’OM ?

Ce mardi, Tochukwu Nnadi deviendra donc la troisième recrue marseillaise de ce mercato d’hiver après les venues de Quinten Timber et d’Ethan Nwaneri. Mais il ne sera probablement pas le dernier renfort de l’hiver côté marseillais, puisque Roberto De Zerbi et Pablo Longoria ont prévu de partir de tous les côtés dans ces dernières heures de mercato.

Lire aussi

OM : Murillo se fait virer par De ZerbiOM : Murillo se fait virer par De Zerbi
8
Articles Recommandés
ICONSPORT_282118_0008
OL

L’humilité de l’OL le bluffe totalement

1034e1fe-3183-4811-b40c-b67101981daf
Mercato

Officiel : Sidiki Chérif quitte Angers pour Fenerbahçe

ICONSPORT_272058_0038
Foot Mondial

Karim Benzema, la trahison ultime

Fil Info

01 févr. , 22:10
L’humilité de l’OL le bluffe totalement
01 févr. , 21:55
Officiel : Sidiki Chérif quitte Angers pour Fenerbahçe
01 févr. , 21:50
Karim Benzema, la trahison ultime
01 févr. , 21:00
Real Madrid : Mourinho pose ses conditions pour revenir
01 févr. , 20:24
Officiel : Nice prête Jérémie Boga à la Juventus
01 févr. , 20:20
OM : Murillo se fait virer par De Zerbi
01 févr. , 20:04
Bagarre Kondogbia-Vermeeren, l’OM part en vrille
01 févr. , 19:55
Serie A : L'Inter Milan creuse le trou en tête

Derniers commentaires

Bagarre Kondogbia-Vermeeren, l’OM part en vrille

Eh ben voilà ! Au moins cette fois, les compos seront les mêmes ^^

OM : Tochukwu Nnadi arrive à Marseille

Parle pas trop vite ca porte malheur

Réunion d'urgence à l'OM, ça va chauffer

Ok ortografe

Strasbourg - PSG : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Faut pas répondre....pour lui le foot est un sport qui se joue à 11 et où c'est tjrs le Psg qui doit gagner. Voir son com sur le soit disant penalty "cadeau" !!! alors qu'il y a PENALTY....point !!!!

OM : Tochukwu Nnadi arrive à Marseille

Ça devient n'importe quoi ce club ...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
46201514341618
2
Paris Saint Germain
45191432411526
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

Loading