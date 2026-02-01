OM : Tochukwu Nnadi arrive à Marseille

À la recherche de nouveaux renforts en cette fin de mercato hivernal, l’Olympique de Marseille s’apprête à recruter Tochukwu Nnadi, le milieu de terrain défensif nigérian de Zulte Waregem.

Plongé dans une petite crise depuis quelques jours, à cause d’une élimination douloureuse en Ligue des Champions du côté de Bruges mercredi (0-3) et un nouvel échec contre le Paris FC en championnat samedi (2-2), l’ OM continue de travailler sur son effectif. Puisque ce lundi, le club phocéen va accueillir au moins un nouveau joueur en la personne de Tochukwu Nnadi. En effet, selon les informations de Santi Aouna, le milieu de terrain défensif est attendu dans les prochaines heures du côté de Marseille pour passer sa visite médicale et signer un nouveau contrat.

Tochukwu Nnadi arrive à Marseille lundi

Son club de Zulte Waregem a effectivement trouvé un accord avec l’OM pour son transfert, qui devrait tourner autour des 6 millions d'euros. Âgé de 22 ans, Nnadi a disputé 19 matchs en Belgique cette saison, avec une passe décisive au compteur. L'international nigérian a récemment disputé la CAN avec son pays, avec la médaille de bronze à la clé après avoir effectué une entrée en jeu face à l’Ouganda en phase de groupes.

D’autres recrues à venir pour l’OM ?

Ce mardi, Tochukwu Nnadi deviendra donc la troisième recrue marseillaise de ce mercato d’hiver après les venues de Quinten Timber et d’Ethan Nwaneri. Mais il ne sera probablement pas le dernier renfort de l’hiver côté marseillais, puisque Roberto De Zerbi et Pablo Longoria ont prévu de partir de tous les côtés dans ces dernières heures de mercato.