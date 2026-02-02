ICONSPORT_286569_0133

L1 : L'OL et Monaco à l'honneur dans l'équipe type

Ligue 102 févr. , 9:20
parCorentin Facy
2
L’équipe type de la 20e journée de Ligue 1 selon L’Equipe :
Gardien : Safonov (PSG)
Défenseurs : Arcus (SCO), Zakaria (ASM), Kluivert (OL), Udol (Lens)
Milieux : Coulibaly (ASM), Nartey (OL), Van den Boomen (SCO)
Attaquants : Akliouche (ASM), Dieng (Lorient), Greenwood (OM)
Classements cumulés depuis le début de la saison selon L’Equipe :
Meilleur joueur : Samson Baidoo (Lens)
Meilleur gardien : Robin Risser (Lens)
Meilleur entraîneur : Pierre Sage (Lens)
Meilleure équipe : Lens
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_259253_0473
OL

Accord OL-PSG, Noham Kamara arrive à Lyon

brahim diaz stoppe le real arsenal est sur le coup brahim diaz 1 396583
Liga

Real : Brahim Diaz vers un départ surprise

ICONSPORT_278257_0268 (1)
PSG

Le PSG veut blinder ce remplaçant qui affole le mercato

ICONSPORT_280896_0064
Arabie Saoudite

Cristiano Ronaldo en grève, il refuse de jouer !

Fil Info

02 févr. , 11:00
Accord OL-PSG, Noham Kamara arrive à Lyon
02 févr. , 10:40
Real : Brahim Diaz vers un départ surprise
02 févr. , 10:20
Le PSG veut blinder ce remplaçant qui affole le mercato
02 févr. , 10:00
Cristiano Ronaldo en grève, il refuse de jouer !
02 févr. , 9:40
Abdelli à l’OM, l’incroyable bonus à 750.000 euros
02 févr. , 9:10
OM : Nnadi et Abdelli ont atterri à Marseille
02 févr. , 9:00
L'ASSE lâche 1,8ME pour un défenseur vedette
02 févr. , 8:40
PSG : 50 ME, Paris très motivé par Marcus Rashford

Derniers commentaires

L1 : L'OL et Monaco à l'honneur dans l'équipe type

3 cas le penalty envers Dante ? La faute sur Humbert c'est rouge et l'arbitrage anti- PSG hier soir .

OL : L'OM finira devant Lyon, Domenech trahit les siens

enleve les penalty a greenwood et sulc est devant greenwood au classement des buteurs je dit pas qu'il est meilleur mais niveaux stat ca peut se valoir

L1 : L'OL et Monaco à l'honneur dans l'équipe type

Ce que l'on ne peut pas mettre au tableau d'honneur les arbitres , encore une fois la ramasse .....

Abdelli à l’OM, l’incroyable bonus à 750.000 euros

De la part des angevins? Croire que les sardines iront en finale de ldc avec abdlelli... mdr

OL : L'OM finira devant Lyon, Domenech trahit les siens

Entre la peste et le choléra j'ai du mal à choisir

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

Loading