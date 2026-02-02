ICONSPORT_271557_0050
Marcus Rashford

PSG : 50 ME, Paris très motivé par Marcus Rashford

PSG02 févr. , 8:40
parHadrien Rivayrand
Le PSG a déjà des idées pour se renforcer lors du prochain mercato estival. Marcus Rashford pourrait notamment rejoindre les champions d’Europe.
À Paris, Luis Enrique souhaite prendre son temps avant de recruter, privilégiant des profils parfaitement compatibles avec ses principes de jeu. Le club surveille plusieurs pistes, principalement en vue de l’été prochain. Comme cela arrive souvent ces derniers temps, les champions d’Europe pourraient finir par trouver leur bonheur avec un joueur du Barça. Marcus Rashford pourrait ainsi évoluer dans la capitale française à partir de la saison prochaine.

Rashford, un avenir possible au PSG ? 

Selon les informations de Carpetas Blaugranas, le PSG est en effet très motivé à l’idée de s’attacher les services de l’international anglais. Ce dernier est actuellement prêté au Barça par Manchester United, avec une option d’achat fixée à 30 millions d’euros. Les difficultés économiques des Catalans pourraient toutefois les empêcher de lever cette option, privant Rashford de la possibilité de rester en Catalogne.
Le Paris Saint-Germain compte profiter de cette situation et envisage de proposer 50 millions d’euros à Manchester United pour s’attacher le joueur. Le profil de l’ailier britannique plaît beaucoup à Luis Enrique, qui apprécie ses qualités physiques et sa lecture du jeu, jugées parfaitement compatibles avec les principes de jeu du PSG.

Dans ce dossier, le Barça n’a pas dit son dernier mot. Hansi Flick souhaite vivement que le joueur de 28 ans poursuive l’aventure en Catalogne la saison prochaine. Cependant, tout reste encore à décider, car la direction du club devra déterminer si elle peut se permettre de lever l’option d’achat pour l’Anglais.
À défaut, Marcus Rashford pourrait très bien prendre la direction d’un club comme le Paris Saint-Germain, qui semble déterminé à continuer de faire mal à l’institution blaugrana sur le mercato. Et ça ne passera peut-être plus pour des fans et observateurs du Barça déjà agacés par la situation.
Loading