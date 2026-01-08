Hojbjerg en veut à l'OM

Pierre-Emile Hojbjerg se pose des questions sur son avenir à l’OM, un sentiment renforcé par le départ inattendu d’Adrien Rabiot l’été dernier.
L’été dernier, la grosse force de l’Olympique de Marseille était incontestablement son milieu de terrain. Roberto De Zerbi disposait d’un choix exceptionnel dans ce secteur du jeu avec Hojbjerg mais aussi Rongier, Bennacer ou encore Rabiot. Le Danois se retrouve bien seul désormais puisque les trois autres joueurs sont partis. Les départs de Rongier à un an de la fin de son contrat et de Bennacer qui n’était que prêté étaient attendus. Celui de Rabiot était en revanche une énorme
surprise et a fait suite à la bagarre entre l’international français et Jonathan Rowe.
Mais la perte du joueur formé au PSG a eu un impact énorme sur le rendement de l’OM au milieu de terrain, d’autant que Vermeeren, O’Riley ou Gomes, recrutés à ce poste, n’ont pas réussi à s’imposer. Le site Tutto Juve
, qui continue d’écrire que Hojbjerg est la priorité de la Juventus Turin au milieu de terrain, affirme que la star danoise passée par Tottenham n’a pas du tout digéré de voir Adrien Rabiot filer à l’AC Milan dans les derniers jours du mercato
d'été. Le milieu de terrain de 30 ans a été sérieusement « affecté »
par le départ d’Adrien Rabiot.
Hojbjerg très affecté par le départ de Rabiot
Une information qui rejoint celle livrée il y a deux jours par RMC, qui écrivait dans l’un de ses papiers que Pierre-Emile Hojbjerg était de plus en plus frustré par le temps que mettait l’OM à passer un cap. Seulement troisième de Ligue 1
, le club phocéen est distancé par le PSG et Lens depuis sa défaite contre Nantes, un constat frustrant et difficile à accepter pour le Danois, « pas insensible »
à l’intérêt très sérieux de la Juventus Turin à son égard selon la radio.
L’Olympique de Marseille a fermé la porte à double tour à un potentiel départ de Hojbjerg cet hiver mais il ne serait pas si étonnant de voir le Danois quitter la Provence l’été prochain s’il n’est pas rassuré par le niveau de son équipe lors de la seconde partie de saison et par le prochain mercato
estival que vont préparer Longoria et Benatia. Un dossier chaud à gérer pour Marseille qui ne devra pas se rater sur ce coup au vu de l’importance de l’ancien joueur de Tottenham au sein de l’équipe depuis son arrivée il y a un an et demi.