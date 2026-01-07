OM : Un divorce Hojbjerg-Marseille ?

Dimanche, l'Olympique de Marseille a subi une terrible déconvenue en étant battu 0-2 par Nantes. Une nouvelle contre-performance dans une saison vraiment irrégulière. Pierre-Emile Hojbjerg n'aime pas cette situation et cela le fait réfléchir en plein mercato.

A la dérive depuis plusieurs semaines, le FC Nantes a profité de sa venue au Vélodrome dimanche pour se relancer. Les Canaris ont dominé l' OM 2-0 de manière totalement logique. Certes, Marseille évoluait à 10 puis à 9 pendant une bonne partie du match. Mais, même à 11, l'équipe mal-classée faisait meilleure impression que le troisième de Ligue 1. Un résultat honteux sur la forme comme sur le fond qui irrite logiquement Roberto de Zerbi. Il n'est pas le seul. Certains cadres comme Pierre-Emile Hojbjerg sont agacés d'enchaîner les hauts et les bas depuis le début de la saison.

La Juve fait douter Hojbjerg

Le milieu danois se sent parfois « esseulé et isolé » dans l’entrejeu comme le révèle RMC Sport. Le média précise que le manque de performance des Marseillais impacte directement l'avenir d'Hojbjerg sur la Canebière. Suivi par la Juventus depuis quelque temps, l'ancien joueur de Tottenham n'est pas « insensible » à l’intérêt turinois. Heureusement pour le peuple phocéen, la route est longue avant un transfert du joueur de 30 ans chez les Bianconeri.

L'OM refuse tout départ du milieu de terrain cet hiver. Sous contrat avec les Olympiens jusqu'en 2028, Pierre-Emile Hojbjerg n'a pas encore reçu une offre concrète et sérieuse de la Juventus. Cela reste quand même une alerte non négligeable pour un cadre majeur de Marseille. Attention à ne pas perdre le Danois sur le plan mental, d'autant que sa saison est loin d'être parfaite sur le plan sportif. Rien de mieux qu'une belle performance, voire un succès contre le PSG jeudi soir au Trophée des champions. C'est la meilleure façon de maintenir concerné un joueur habitué à tutoyer les sommets dans sa carrière.