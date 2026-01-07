ICONSPORT_281315_0132
Pierre-Emile Hojbjerg

OM : Un divorce Hojbjerg-Marseille ?

OM07 janv. , 8:20
parMehdi Lunay
0
Dimanche, l'Olympique de Marseille a subi une terrible déconvenue en étant battu 0-2 par Nantes. Une nouvelle contre-performance dans une saison vraiment irrégulière. Pierre-Emile Hojbjerg n'aime pas cette situation et cela le fait réfléchir en plein mercato.
A la dérive depuis plusieurs semaines, le FC Nantes a profité de sa venue au Vélodrome dimanche pour se relancer. Les Canaris ont dominé l'OM 2-0 de manière totalement logique. Certes, Marseille évoluait à 10 puis à 9 pendant une bonne partie du match. Mais, même à 11, l'équipe mal-classée faisait meilleure impression que le troisième de Ligue 1. Un résultat honteux sur la forme comme sur le fond qui irrite logiquement Roberto de Zerbi. Il n'est pas le seul. Certains cadres comme Pierre-Emile Hojbjerg sont agacés d'enchaîner les hauts et les bas depuis le début de la saison.

La Juve fait douter Hojbjerg

Le milieu danois se sent parfois « esseulé et isolé » dans l’entrejeu comme le révèle RMC Sport. Le média précise que le manque de performance des Marseillais impacte directement l'avenir d'Hojbjerg sur la Canebière. Suivi par la Juventus depuis quelque temps, l'ancien joueur de Tottenham n'est pas « insensible » à l’intérêt turinois. Heureusement pour le peuple phocéen, la route est longue avant un transfert du joueur de 30 ans chez les Bianconeri.
L'OM refuse tout départ du milieu de terrain cet hiver. Sous contrat avec les Olympiens jusqu'en 2028, Pierre-Emile Hojbjerg n'a pas encore reçu une offre concrète et sérieuse de la Juventus. Cela reste quand même une alerte non négligeable pour un cadre majeur de Marseille. Attention à ne pas perdre le Danois sur le plan mental, d'autant que sa saison est loin d'être parfaite sur le plan sportif. Rien de mieux qu'une belle performance, voire un succès contre le PSG jeudi soir au Trophée des champions. C'est la meilleure façon de maintenir concerné un joueur habitué à tutoyer les sommets dans sa carrière.
P. Højbjerg

P. Højbjerg

DenmarkDanemark Âge 30 Milieu

Coupe de France

Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

Matchs5
Buts0
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs6
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs15
Buts2
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_261503_0076
PSG

Départ de Luis Enrique, la réponse explosive du PSG

ICONSPORT_271638_0385
Ligue 1

PSG-OM : Sur quelle chaine et à quelle heure voir le Trophée des Champions ?

CAN
CAN 2025

CAN 2025 : Programme et résultats des quarts de finale

Fil Info

07 janv. , 8:00
Départ de Luis Enrique, la réponse explosive du PSG
07 janv. , 7:20
PSG-OM : Sur quelle chaine et à quelle heure voir le Trophée des Champions ?
07 janv. , 7:00
CAN 2025 : Programme et résultats des quarts de finale
06 janv. , 22:30
Il débarque à 3h30 du matin pour voir jouer l'OM
06 janv. , 22:00
OL : Tolisso triche avec les arbitres et se fait défoncer
06 janv. , 21:56
CAN 2025 : Programme et résultats des huitièmes de finale
06 janv. , 21:55
CAN 2025 : La Côte d'Ivoire file en quarts sans problème
06 janv. , 21:30
Donnarumma, le PSG a perdu un gardien moyen

Derniers commentaires

PSG/OM : La vanne de Kombouaré ne fait pas rigoler à Marseille

ils seront a jamais les premiers a avoir gagner 2 coupes d'europe

OL : Tolisso triche avec les arbitres et se fait défoncer

dans toute les equipe il y a des joueurs malin et bien plus que lui mais vu que c'est lyon faut en parler mdr

OL : Tolisso triche avec les arbitres et se fait défoncer

Toi si tu savais depuis combien de temps tu gênes

OL : Tolisso triche avec les arbitres et se fait défoncer

Le microcosme parisiens a peur de Lyon donc utilisent tout ses moyens médiatiques pour dénigrer ou pénaliser Lyon. 7 ans de trauma consécutifs ont eux raison d'eux !

Donnarumma, le PSG a perdu un gardien moyen

C'est quand même un fait que Donna a été moyen lors de son passage au PSG jusqu'au retour contre Liverpool. Il se réveille au meilleur moment. Quant à Chevalier, on va lui donner le temps pour prendre le poste complètement, comme on l'a fait pour pastore, Rai et bien autres Il permet déjà de relancer de plus bas, propre dans le petit jeu avec les défenseurs, il sert de vrai point d'appui. Ce qui n'était pas le cas avec Donna. Globalement son niveau n'est pas dégueulasse, il sort une séance de penos décisive contre Tottenham, sa boulette a Marseille fait tache, mais il montre des signes positifs récemment avec qq beaux arrêts décisifs.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading