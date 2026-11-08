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Harit a envoyé balader l’OM avec son offre

Harit a envoyé balader l’OM avec son offre

OM
parHadrien Rivayrand
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L'OM aura énormément de dossiers à gérer dans les prochains mois sur le marché des transferts. C'est notamment le cas pour Amine Harit...
Amine Harit fait partie des joueurs de l'OM qui ont eu droit à une nouvelle chance au club depuis l'été dernier. Une situation qui s'explique notamment par les nombreuses difficultés financières rencontrées par les Phocéens. Le Marocain compte bien saisir cette opportunité pour prouver sa valeur. Il sait que l'Olympique de Marseille a besoin de lui, mais lui aussi a tout à gagner dans cette situation. En effet, Amine Harit sera en fin de contrat à l'issue de la saison en cours. L'ancien joueur de Schalke sait donc très bien que plus il se montrera à son avantage, plus il aura de chances de recevoir une belle proposition salariale dans quelques mois de la part de clubs intéressés. Il touche actuellement 3,3 millions d'euros par an.

Harit a fait son choix 

Selon des informations rapportées par Top Mercato, la tendance est bien à un départ pour Harit à la fin de la saison. Il y a peu de chances que l'OM lui propose un nouveau contrat assorti du même salaire que celui qu'il perçoit actuellement. À noter que le Marocain a d'ailleurs récemment refusé une baisse de salaire pour aider les finances phocéennes à retrouver des couleurs. Il n'est cependant pas le seul dans cette situation. Sauf rebondissement, le joueur de 29 ans vit donc ses derniers mois dans la cité phocéenne. Il fait tout de même partie des joueurs importants de l'effectif de Bruno Genesio, qui compte plus que jamais sur lui pour redorer le blason du club.

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À noter que, parmi les autres joueurs de l'OM en fin de contrat l'été prochain, Emerson et Geoffrey Kondogbia devraient également quitter le navire marseillais. De quoi considérablement alléger la masse salariale et rassurer les instances sur les efforts demandés à Marseille ces derniers mois.
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Derniers commentaires

Affaire France Pierron, La Chaine L'Equipe s'est réveillée trop tard

T'es pas la moitié d'un con toi. C'est pas une question de "jouer" au football, c'est une question d'exercer son métier, de footballeur pro en l'occurence, dans un contexte hyper concurrentiel. Si pour toi le mondial n'est qu'une série de matches d'amateurs, pas étonnant que tu te positionnes comme tu le fais, l'agressivité en plus.

Lens - OM : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Ca y est maintenant même c://remi se prend pour un homme !!

L'OL tombe à Brest, le podium s'éloigne

Joga : C'est plutôt à cause de Nasser et du Qatar.^^

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Tu trembles déjà petite sardine ! Mdr

L'OL tombe à Brest, le podium s'éloigne

ils sont trop nombreux un double de tennis se joue a 4 ... sauf si tu comptes arbitres et ramasseurs de balles .. la sa passe

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