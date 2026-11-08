Harit a envoyé balader l’OM avec son offre

L'OM aura énormément de dossiers à gérer dans les prochains mois sur le marché des transferts. C'est notamment le cas pour Amine Harit...

Amine Harit fait partie des joueurs de l' OM qui ont eu droit à une nouvelle chance au club depuis l'été dernier. Une situation qui s'explique notamment par les nombreuses difficultés financières rencontrées par les Phocéens. Le Marocain compte bien saisir cette opportunité pour prouver sa valeur. Il sait que l'Olympique de Marseille a besoin de lui, mais lui aussi a tout à gagner dans cette situation. En effet, Amine Harit sera en fin de contrat à l'issue de la saison en cours. L'ancien joueur de Schalke sait donc très bien que plus il se montrera à son avantage, plus il aura de chances de recevoir une belle proposition salariale dans quelques mois de la part de clubs intéressés. Il touche actuellement 3,3 millions d'euros par an.

Harit a fait son choix

Top Mercato, la tendance est bien à un départ pour Harit à la fin de la saison. Il y a peu de chances que l'OM lui propose un nouveau contrat assorti du même salaire que celui qu'il perçoit actuellement. À noter que le Marocain a d'ailleurs récemment refusé une baisse de salaire pour aider les finances phocéennes à retrouver des couleurs. Il n'est cependant pas le seul dans cette situation. Sauf rebondissement, le joueur de 29 ans vit donc ses derniers mois dans la cité phocéenne. Il fait tout de même partie des joueurs importants de l'effectif de Bruno Genesio, qui compte plus que jamais sur lui pour redorer le blason du club. Selon des informations rapportées parla tendance est bien à un départ pour Harit à la fin de la saison. Il y a peu de chances que l'OM lui propose un nouveau contrat assorti du même salaire que celui qu'il perçoit actuellement. À noter que le Marocain a d'ailleurs récemment refusé une baisse de salaire pour aider les finances phocéennes à retrouver des couleurs. Il n'est cependant pas le seul dans cette situation. Sauf rebondissement, le joueur de 29 ans vit donc ses derniers mois dans la cité phocéenne. Il fait tout de même partie des joueurs importants de l'effectif de Bruno Genesio, qui compte plus que jamais sur lui pour redorer le blason du club.

À noter que, parmi les autres joueurs de l'OM en fin de contrat l'été prochain, Emerson et Geoffrey Kondogbia devraient également quitter le navire marseillais. De quoi considérablement alléger la masse salariale et rassurer les instances sur les efforts demandés à Marseille ces derniers mois.