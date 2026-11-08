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Nice revient fort, Monaco accroché au Mans

Nice revient fort, Monaco accroché au Mans

Ligue 1
parGael Anger
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Nice est le grand gagnant de cette 10e journée avec sa victoire à Angers et les points perdus par l'OL, Rennes et Monaco.
Dans le multiplex de cette 10e journée de Ligue 1, l’OGC Nice a pu poursuivre sur sa lancée avec une solide victoire 2-0 à Angers. Et notamment un petit bijou de Clauss sur une belle action du Gym, qui marche sur l’eau sur ces derniers matchs, avec cinq victoires sur les six derniers matchs. Avec ce succès, Nice se remet dans les places européennes avec une 5e place, devant Rennes désormais.
Le voisin monégasque ne connait pas la même réussite. Malgré l'ouverture du score de Coulibaly, Le Mans a réduit le score par Colas en fin de rencontre pour aller chercher un précieux point (1-1). Ce nul permet aux Sarthois de dépasser Angers et Troyes et de passer 15e. Après les points perdus contre Toulouse, Lorient, Lille et le Paris FC, l'AS Monaco n'avance plus en Ligue 1 et tombe à la 6e place.
En Normandie, rien ne va plus pour Le Havre, qui n’a pas démérité mais a encore perdu contre Lorient (0-2). Cette malédiction au Stade Océane se poursuit, et laisse le HAC bon dernier avec deux points en 10 matchs. Le Mans accompagne pour le moment les Havrais en Ligue 2.

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Ca y est maintenant même c://remi se prend pour un homme !!

L'OL tombe à Brest, le podium s'éloigne

Joga : C'est plutôt à cause de Nasser et du Qatar.^^

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Tu trembles déjà petite sardine ! Mdr

L'OL tombe à Brest, le podium s'éloigne

ils sont trop nombreux un double de tennis se joue a 4 ... sauf si tu comptes arbitres et ramasseurs de balles .. la sa passe

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en tout cas nos lyonnais n'avaient pas trop soif....

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