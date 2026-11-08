Aller au contenu
ICONSPORT_378829_0022(1)

Serie A : L'Inter de Marcus Thuram remet Côme à sa place

Serie A
parAlexis Rose
0
Ajouter comme source préférée sur Google
11e journée de Serie A :
Stade Giuseppe-Meazza
Inter Milan - Côme : 2-0.
Buts : Francesco Pio Esposito (12e), Marcus Thuram (19e) pour l'Inter Milan.
Grâce à cette victoire contre Côme, qui a battu Lens 9-1 en Ligue des Champions cette semaine, l'Inter revient à un point de la Lazio Rome, étonnant leader de la Serie A après 11 journées. Le Côme de Cesc Fàbregas est 5e à cinq longueurs de l'Inter.
Articles Recommandés
ICONSPORT_259399_0311
OM

Harit a envoyé balader l’OM avec son offre

ICONSPORT_378474_0005
OM

Lens-OM : Genesio demande le report du coup d’envoi, c'est non

ICONSPORT_378833_0003(1)
Ligue 1

Lens - OM : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

ICONSPORT_378802_0009
LOSC

LOSC : Letang gagne et chambre Rennes

Fil Info

Lens-OM : Le but gag de Gouiri en vidéo
Harit a envoyé balader l’OM avec son offre
Lens-OM : Genesio demande le report du coup d’envoi, c'est non
Lens - OM : les compos (20h45 sur Ligue 1+)
LOSC : Letang gagne et chambre Rennes
Atlético de Madrid - FC Barcelone : les compos (21h00 sur DAZN)
Niakhaté ne donne aucune excuse à l’OL
PL : Encore un match de dingue pour Manchester United
Nice revient fort, Monaco accroché au Mans

Derniers commentaires

Lens - OM : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Ca y est maintenant même c://remi se prend pour un homme !!

L'OL tombe à Brest, le podium s'éloigne

Joga : C'est plutôt à cause de Nasser et du Qatar.^^

Lens - OM : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Tu trembles déjà petite sardine ! Mdr

L'OL tombe à Brest, le podium s'éloigne

ils sont trop nombreux un double de tennis se joue a 4 ... sauf si tu comptes arbitres et ramasseurs de balles .. la sa passe

L'OL tombe à Brest, le podium s'éloigne

en tout cas nos lyonnais n'avaient pas trop soif....

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2310721221012
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
21106311477
3Paris logo
Paris
201062217107
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
17105231596
5Nice logo
Nice
171052315123
6Monaco logo
Monaco
161044213112
7Rennes logo
Rennes
161051421210
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
15950420137
9Brest logo
Brest
151043318126
10Lorient logo
Lorient
1510433981
11Lens logo
Lens
13941416133
12Toulouse logo
Toulouse
131034315141
13Strasbourg logo
Strasbourg
10103161822-4
14Auxerre logo
Auxerre
10103161324-11
15Le Mans logo
Le Mans
8101541219-7
16Angers SCO logo
Angers SCO
810226919-10
17Troyes logo
Troyes
810226717-10
18Le Havre logo
Le Havre
210028922-13

Loading