Serie A : L'Inter de Marcus Thuram remet Côme à sa place

11e journée de Serie A :

Stade Giuseppe-Meazza

Inter Milan - Côme : 2-0.

Buts : Francesco Pio Esposito (12e), Marcus Thuram (19e) pour l'Inter Milan.

Grâce à cette victoire contre Côme, qui a battu Lens 9-1 en Ligue des Champions cette semaine, l'Inter revient à un point de la Lazio Rome, étonnant leader de la Serie A après 11 journées. Le Côme de Cesc Fàbregas est 5e à cinq longueurs de l'Inter.