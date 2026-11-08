Lens-OM : Genesio demande le report du coup d’envoi, c'est non

L’OM est arrivé très tardivement au Stade Bollaert ce dimanche soir. L’avion qui transportait la délégation marseillaise a notamment connu quelques difficultés liées au vent, et cela a causé un retard non négligeable. Comme le révèle Ligue 1 +, Bruno Genesio est allé demander à la LFP de repousser le coup d’envoi, probablement pour débuter à 21h00 au lieu de 20h45. Une demande qui a été refusée selon Maritima Médias, qui suit l’OM dans ce déplacement et fait savoir que le match aura bien lieu à l’horaire prévu.

En tout cas, comme cela a été vu par le biais des caméras et des photographes, les joueurs marseillais sont tout de même arrivés suffisamment en avance pour pouvoir tâter le terrain de Bollaert et entrer dans la préparation de leur match sans sortir en retard pour l'échauffement par rapport à leurs habitudes.