Lens-OM : Genesio demande le report du coup d’envoi, c'est non
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T'es pas la moitié d'un con toi. C'est pas une question de "jouer" au football, c'est une question d'exercer son métier, de footballeur pro en l'occurence, dans un contexte hyper concurrentiel. Si pour toi le mondial n'est qu'une série de matches d'amateurs, pas étonnant que tu te positionnes comme tu le fais, l'agressivité en plus.
Ca y est maintenant même c://remi se prend pour un homme !!
Joga : C'est plutôt à cause de Nasser et du Qatar.^^
Tu trembles déjà petite sardine ! Mdr
ils sont trop nombreux un double de tennis se joue a 4 ... sauf si tu comptes arbitres et ramasseurs de balles .. la sa passe
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|9
|5
|0
|4
|20
|13
|7
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|9
|4
|1
|4
|16
|13
|3
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13