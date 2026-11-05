OM : Au revoir Moumbagna, Marseille a tranché

Absent du groupe retenu par Bruno Genesio pour le match de Ligue Europa contre Leverkusen, Faris Moumbagna n'ira probablement pas jusqu'au bout de son contrat avec l'Olympique de Marseille. Le club phocéen cherche une porte de sortie pour l'attaquant international camerounais.

TransferFeed, les dirigeants marseillais sont désormais prêts à prêter dès le mois de janvier le joueur recruté au Cette saison, Faris Moumbagna a joué 32 minutes toutes compétitions confondues sous les ordres de Bruno Genesio, et il a même plus de temps de jeu avec l’équipe B de l’OM qu’avec celle qui évolue en Ligue 1. Disparu du groupe lors des trois dernières rencontres de championnat, l’attaquant de 26 ans n’est pas non plus du voyage en Allemagne pour affronter Leverkusen en Ligue Europa. C'est une évidence, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille ne compte plus sur le joueur camerounais, et les choses devraient s'accélérer pour Faris Moumbagna, qui souhaite retrouver la compétition. Selonles dirigeants marseillais sont désormais prêts à prêter dès le mois de janvier le joueur recruté au mercato d'hiver 2024 pour 8 millions d'euros à Bodo-Glimt et dont le prêt à Cremonese la saison passée n'avait abouti à aucune offre.

L'OM pousse Moumbagna dehors

L'Olympique de Marseille souhaite donc se débarrasser de Faris Moumbagna sous n'importe quelle forme et étudiera toutes les offres qui lui parviendront, en espérant que des offres arrivent quand même. Du côté de l'attaquant camerounais, on est également décidé à partir. Faris Moumbagna pense pouvoir prétendre à une place en équipe du Cameroun pour la prochaine Coupe des Nations qui sera organisée par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie du 19 juin au 18 juillet 2027. Et s'il ne quitte pas l'OM au plus vite, Faris Moumbagna est conscient qu'il ne sera pas un candidat crédible, lui qui n'a plus joué avec les Lions Indomptables depuis deux ans.

Les deux parties devraient donc s'entendre facilement, sachant que l'attaquant a parfois repoussé dans le passé les propositions faites par l'Olympique de Marseille afin qu'il parte. Mais cette fois tout le monde est sur la même longueur d'onde et les choses devraient donc se régler rapidement dès les premiers jours du mois de janvier. Selon Transfermarkt, Faris Moumbagna est valorisé à 3,5 millions d'euros, mais il ne fait aucun doute que Grégory Lorenzi sera prêt à étudier des offres nettement plus basses, sachant que le joueur camerounais est lié avec l'OM jusqu'en 2028.