PL : Encore un match de dingue pour Manchester United
Mené de deux buts au début des arrêts de jeu et parti pour être dernier de Premier League, MU a réagi avec deux buts arrachés pour obtenir le match nul 4-4 contre Aston Villa.
Contre Aston Villa, à Old Trafford, MU est revenu à 2-2 avant de se retrouver encore mené 4-2 à l'approche du coup de sifflet final. Mais à la 92e et à la 97e, Zirkzee et Dorgu ont ramené les Red Devils dans le match, pour un 4-4 spectaculaire.
En raison de la victoire de Sunderland et celle de Nottingham ce week-end, Manchester United évite d'un cheveu la dernière place, toujours occupée par Crystal Palace. Il reste à savoir si ces retournements de situation seront suffisants pour sauver Michael Carrick, à la tête d'une formation d'United 18e de Premier League.
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L'OL tombe à Brest, le podium s'éloigne
Joga : C'est plutôt à cause de Nasser et du Qatar.^^
Lens - OM : les compos (20h45 sur Ligue 1+)
Tu trembles déjà petite sardine ! Mdr
L'OL tombe à Brest, le podium s'éloigne
ils sont trop nombreux un double de tennis se joue a 4 ... sauf si tu comptes arbitres et ramasseurs de balles .. la sa passe
L'OL tombe à Brest, le podium s'éloigne
en tout cas nos lyonnais n'avaient pas trop soif....
Lens - OM : les compos (20h45 sur Ligue 1+)
pas marre de passer pour un blaireau?
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