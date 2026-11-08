PL : Encore un match de dingue pour Manchester United

Mené de deux buts au début des arrêts de jeu et parti pour être dernier de Premier League, MU a réagi avec deux buts arrachés pour obtenir le match nul 4-4 contre Aston Villa.

Contre Aston Villa, à Old Trafford, MU est revenu à 2-2 avant de se retrouver encore mené 4-2 à l'approche du coup de sifflet final. Mais à la 92e et à la 97e, Zirkzee et Dorgu ont ramené les Red Devils dans le match, pour un 4-4 spectaculaire.

En raison de la victoire de Sunderland et celle de Nottingham ce week-end, Manchester United évite d'un cheveu la dernière place, toujours occupée par Crystal Palace. Il reste à savoir si ces retournements de situation seront suffisants pour sauver Michael Carrick, à la tête d'une formation d'United 18e de Premier League.