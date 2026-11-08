Niakhaté ne donne aucune excuse à l’OL

L'OL a chuté à Brest et Moussa Niakhaté a pris la parole pour expliquer que les joueurs ne pouvaient s'en prendre qu'à eux-mêmes.

Taulier de l’Olympique Lyonnais, Moussa Niakhaté n’a pas aimé la prestation de son équipe contre Brest ce dimanche soir. L’OL est retombé dans ses travers avec une défaite 2-0 qui plombe un peu l’ambiance juste avant le début de la trêve internationale.

Les erreurs sur les buts concédés font très mal à Lyon, qui était bien dans son match au coup d’envoi, mais s’est ensuite retrouvé dans une position très inconfortable. L’ouverture du score concédée sur une relance approximative de Dominik Greif n’est clairement pas passée pour le Sénégalais, qui l’a fait savoir à Ligue 1 +.

« On a des occasions, on démarre bien, on est dans le match. Et on prend ce but enfantin, j’appelle ça un but enfantin. Après c’est difficile, car c’est le scénario parfait pour eux de mener et de nous attendre. La déception est là. Là, l’erreur elle n’a pas lieu d’être, je ne sais pas pourquoi on se précipite. Les changements d’entraineurs ne nous ont pas du tout perturbé, on a bien joué jeudi, là ce n’était pas dans nos têtes. Par contre, on sait aussi qu’on joue sans avant-centre, mais on n’a pas d’excuses, et pas celle de l’entraineur », a répété Moussa Niakhaté, pour qui l’OL a eu besoin de personne pour se mettre en difficulté dans ce match qui plombe un peu l’ambiance juste avant la trêve internationale.