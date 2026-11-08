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Atlético de Madrid - FC Barcelone : les compos (21h00 sur DAZN)

Atlético de Madrid - FC Barcelone : les compos (21h00 sur DAZN)

Liga
parAlexis Rose
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12e journée de Liga :
La compo de l'Atlético de Madrid : Oblak - Marcos Llorente, Marc Pubill, Hancko, Grimaldo - Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Álex Baena - Kang-In Lee, Julián Álvarez.
La compo du FC Barcelone : Joan García - Brian Fariñas, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo - Marc Bernal, Pedri - Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon - Raphinha.

La Liga

08 novembre 2026 à 21:00
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Derniers commentaires

Lens - OM : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Ca y est maintenant même c://remi se prend pour un homme !!

L'OL tombe à Brest, le podium s'éloigne

Joga : C'est plutôt à cause de Nasser et du Qatar.^^

Lens - OM : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Tu trembles déjà petite sardine ! Mdr

L'OL tombe à Brest, le podium s'éloigne

ils sont trop nombreux un double de tennis se joue a 4 ... sauf si tu comptes arbitres et ramasseurs de balles .. la sa passe

L'OL tombe à Brest, le podium s'éloigne

en tout cas nos lyonnais n'avaient pas trop soif....

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2310721221012
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
21106311477
3Paris logo
Paris
201062217107
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
17105231596
5Nice logo
Nice
171052315123
6Monaco logo
Monaco
161044213112
7Rennes logo
Rennes
161051421210
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
15950420137
9Brest logo
Brest
151043318126
10Lorient logo
Lorient
1510433981
11Lens logo
Lens
13941416133
12Toulouse logo
Toulouse
131034315141
13Strasbourg logo
Strasbourg
10103161822-4
14Auxerre logo
Auxerre
10103161324-11
15Le Mans logo
Le Mans
8101541219-7
16Angers SCO logo
Angers SCO
810226919-10
17Troyes logo
Troyes
810226717-10
18Le Havre logo
Le Havre
210028922-13

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