Atlético de Madrid - FC Barcelone : les compos (21h00 sur DAZN)
Liga•
parAlexis Rose
12e journée de Liga :
La compo de l'Atlético de Madrid : Oblak - Marcos Llorente, Marc Pubill, Hancko, Grimaldo - Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Álex Baena - Kang-In Lee, Julián Álvarez.
La compo du FC Barcelone : Joan García - Brian Fariñas, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo - Marc Bernal, Pedri - Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon - Raphinha.
08 novembre 2026 à 21:00
La Liga
Fil Info
Derniers commentaires
Lens - OM : les compos (20h45 sur Ligue 1+)
Ca y est maintenant même c://remi se prend pour un homme !!
L'OL tombe à Brest, le podium s'éloigne
Joga : C'est plutôt à cause de Nasser et du Qatar.^^
Lens - OM : les compos (20h45 sur Ligue 1+)
Tu trembles déjà petite sardine ! Mdr
L'OL tombe à Brest, le podium s'éloigne
ils sont trop nombreux un double de tennis se joue a 4 ... sauf si tu comptes arbitres et ramasseurs de balles .. la sa passe
L'OL tombe à Brest, le podium s'éloigne
en tout cas nos lyonnais n'avaient pas trop soif....
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|9
|5
|0
|4
|20
|13
|7
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|9
|4
|1
|4
|16
|13
|3
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13