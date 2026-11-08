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Lens - OM : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Lens - OM : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Ligue 1
parAlexis Rose
4
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10e journée de Ligue 1 :
La compo du RC Lens : Risser - Gradit, Baidoo, Todibo - Abdulhamid, Titraoui, Haidara, Udol - Thauvin, Sotoca, Thorgan Hazard.
La compo de l’Olympique de Marseille : De Lange – Weah, Egan-Riley, Aguerd, Garcia – Hojbjerg, Nnadi – Harit, Abdelli, Paixao, Gouiri.

Ligue 1

08 novembre 2026 à 20:45
LensLens logo
0
1
Live14'
Olympique MarseilleOlympique Marseille logo
Gouiri2'
Chronologie
Composition
Statistiques
But
2
A. Gouiri
Olympique MarseilleOlympique Marseille
A. Gouiri
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Derniers commentaires

Affaire France Pierron, La Chaine L'Equipe s'est réveillée trop tard

T'es pas la moitié d'un con toi. C'est pas une question de "jouer" au football, c'est une question d'exercer son métier, de footballeur pro en l'occurence, dans un contexte hyper concurrentiel. Si pour toi le mondial n'est qu'une série de matches d'amateurs, pas étonnant que tu te positionnes comme tu le fais, l'agressivité en plus.

Lens - OM : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Ca y est maintenant même c://remi se prend pour un homme !!

L'OL tombe à Brest, le podium s'éloigne

Joga : C'est plutôt à cause de Nasser et du Qatar.^^

Lens - OM : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Tu trembles déjà petite sardine ! Mdr

L'OL tombe à Brest, le podium s'éloigne

ils sont trop nombreux un double de tennis se joue a 4 ... sauf si tu comptes arbitres et ramasseurs de balles .. la sa passe

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2310721221012
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
21106311477
3Paris logo
Paris
201062217107
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
17105231596
5Nice logo
Nice
171052315123
6Monaco logo
Monaco
161044213112
7Rennes logo
Rennes
161051421210
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
15950420137
9Brest logo
Brest
151043318126
10Lorient logo
Lorient
1510433981
11Lens logo
Lens
13941416133
12Toulouse logo
Toulouse
131034315141
13Strasbourg logo
Strasbourg
10103161822-4
14Auxerre logo
Auxerre
10103161324-11
15Le Mans logo
Le Mans
8101541219-7
16Angers SCO logo
Angers SCO
810226919-10
17Troyes logo
Troyes
810226717-10
18Le Havre logo
Le Havre
210028922-13

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