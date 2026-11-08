Lens - OM : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Affaire France Pierron, La Chaine L'Equipe s'est réveillée trop tard

T'es pas la moitié d'un con toi. C'est pas une question de "jouer" au football, c'est une question d'exercer son métier, de footballeur pro en l'occurence, dans un contexte hyper concurrentiel. Si pour toi le mondial n'est qu'une série de matches d'amateurs, pas étonnant que tu te positionnes comme tu le fais, l'agressivité en plus.