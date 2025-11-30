Hadj Moussa à l'OM, une excellente nouvelle arrive des Pays-Bas

Depuis quelques jours, la rumeur circule sur l'intérêt de l'OM pour Hadj Moussa, l'attaquant international algérien de Feyenoord. Les médias spécialisés néerlandais confirment que Marseille veut le joueur au mercato d'hiver.

En voyant les dernières performances de l'Olympique de Marseille, on peut être étonné de voir que Pablo Longoria et Medhi Benatia se focalisent sur la signature d'un attaquant en janvier prochain. Mais le duo marseillais a pris l'habitude de frapper là où on ne l'attend pas. Et c'est pour cela qu'ils auraient un intérêt de plus en plus affirmé pour Hadj Moussa . Ce dernier, né à Paris, et ailier international de l'équipe d'Algérie et de Feyenoord, est considéré comme l'une des pépites du foot algérien. C'est d'ailleurs pour cela que le club néerlandais a blindé son contrat jusqu'en 2030, même si Feyenoord est ouvert à de grosses offres. Pour faire signer Hadj Moussa, l'OM devra mettre 20 millions d'euros sur la table. Et les dirigeants phocéens le savent, leurs interlocuteurs sont durs en affaires. Mais ce dimanche, le site spécialisé FR12.nl confirme que l'OM est bien dans le coup pour le joueur de 23 ans.

L'OM va se rendre à Rotterdam

Le média qui suit l'actualité de Feyenoord au quotidien explique que l'attaquant, passé chez les jeunes du RC Lens, pourrait rejoindre Marseille dès cet hiver. Et cela même si sa participation à la CAN fait cogiter l'OM sur la nécessité de boucler cette opération en janvier plutôt que l'été prochain. Cependant, le club phocéen ne veut pas être pris de vitesse par une autre équipe, et il s'apprête à bouger dans cette opération. « La direction de l'Olympique de Marseille a confirmé que l'ailier algérien figure parmi ses priorités pour le mercato hivernal. Le club le considère comme un attaquant dangereux, rapide et efficace. Des qualités que l'entraîneur, Roberto De Zerbi, souhaite ajouter à son effectif. Marseille envisage donc de passer à l'étape suivante et de se rendre à Rotterdam dans les prochaines semaines », précise FR12.

Nos confrères précisent que Feyenoord a déjà recruté un remplaçant possible à Hadj Mouss, mais que pour l'instant ce n'est pas une grande réussite. « Feyenoord a tenté de lui trouver un successeur potentiel en la personne de Gonçalo Borges, mais le joueur portugais n'a jusqu'à présent pas réussi à s'imposer durablement sous les ordres de Robin van Persie », précise le site néerlandais.