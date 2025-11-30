ICONSPORT_276357_0191
Hadj Moussa - Feyenoord

Hadj Moussa à l'OM, une excellente nouvelle arrive des Pays-Bas

OM30 nov. , 12:20
parClaude Dautel
2
Depuis quelques jours, la rumeur circule sur l'intérêt de l'OM pour Hadj Moussa, l'attaquant international algérien de Feyenoord. Les médias spécialisés néerlandais confirment que Marseille veut le joueur au mercato d'hiver.
En voyant les dernières performances de l'Olympique de Marseille, on peut être étonné de voir que Pablo Longoria et Medhi Benatia se focalisent sur la signature d'un attaquant en janvier prochain. Mais le duo marseillais a pris l'habitude de frapper là où on ne l'attend pas. Et c'est pour cela qu'ils auraient un intérêt de plus en plus affirmé pour Hadj Moussa. Ce dernier, né à Paris, et ailier international de l'équipe d'Algérie et de Feyenoord, est considéré comme l'une des pépites du foot algérien. C'est d'ailleurs pour cela que le club néerlandais a blindé son contrat jusqu'en 2030, même si Feyenoord est ouvert à de grosses offres. Pour faire signer Hadj Moussa, l'OM devra mettre 20 millions d'euros sur la table. Et les dirigeants phocéens le savent, leurs interlocuteurs sont durs en affaires. Mais ce dimanche, le site spécialisé FR12.nl confirme que l'OM est bien dans le coup pour le joueur de 23 ans.

L'OM va se rendre à Rotterdam

Le média qui suit l'actualité de Feyenoord au quotidien explique que l'attaquant, passé chez les jeunes du RC Lens, pourrait rejoindre Marseille dès cet hiver. Et cela même si sa participation à la CAN fait cogiter l'OM sur la nécessité de boucler cette opération en janvier plutôt que l'été prochain. Cependant, le club phocéen ne veut pas être pris de vitesse par une autre équipe, et il s'apprête à bouger dans cette opération. « La direction de l'Olympique de Marseille a confirmé que l'ailier algérien figure parmi ses priorités pour le mercato hivernal. Le club le considère comme un attaquant dangereux, rapide et efficace. Des qualités que l'entraîneur, Roberto De Zerbi, souhaite ajouter à son effectif. Marseille envisage donc de passer à l'étape suivante et de se rendre à Rotterdam dans les prochaines semaines », précise FR12. 
Nos confrères précisent que Feyenoord a déjà recruté un remplaçant possible à Hadj Mouss, mais que pour l'instant ce n'est pas une grande réussite. « Feyenoord a tenté de lui trouver un successeur potentiel en la personne de Gonçalo Borges, mais le joueur portugais n'a jusqu'à présent pas réussi à s'imposer durablement sous les ordres de Robin van Persie », précise le site néerlandais.
2
Derniers commentaires

PSG : Pierre Ménès habille Clément Turpin pour l'hiver

Tu ne dois pas le lire pour parler ainsi . La vraie merde c'est toi .

PSG : Pierre Ménès habille Clément Turpin pour l'hiver

Moi je me moque surtout des arbitres de la VAR . Ils sont faibles ,trouillards avec des couches dans la culotte,tellement qu'ils craignent ce prétentieux et incompétent d'arbitre . Pauvres mecs ,vous nous faites de la peine

Benzema à l'OL, le roi du mercato s'enflamme

Trop cher en salaire

OL : Une catastrophe annoncée en Espagne

On en peut pas casser son contrat pour faute grave ? Casser un écran de VAR n'est pas un motif suffisant ? À cause de cela, il a perdu toute valeur commerciale. Il me semble que ça se défend...

Monaco : Pogba et les supporters, déjà un clash

Ça y est à peine revenu il recommence à faire son show. Je déteste ce joueur

