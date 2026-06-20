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Habib Beye reste à l’OM, mardi sera bouillant

OM20 juin , 12:00
parGuillaume Conte
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L'OM a difficilement obtenu le feu vert de l'UEFA pour la saison prochaine, et attend désormais de savoir le sort réservé par la DNCG. Cela pourrait absolument tout changer en vue de cet été.
Voilà 17 jours que Bruno Genesio a le stylo en mains pour signer son contrat d’entraineur de l’Olympique de Marseille. L’ancien coach de Lille, qui est parti libre du LOSC, a trouvé un accord avec l’OM le 3 juin dernier. Mais en raison de difficultés économiques et de grosses incertitudes auprès des instances, les dirigeants marseillais n’ont pas pu avancer sur ce dossier. L’OM a échappé au pire auprès de l’UEFA même s’il y a de vraies sanctions à digérer, et attend désormais mardi prochain le verdict de la DNCG.

Genesio attend toujours le feu vert

Là encore, l’état-major olympien ne bombe pas le torse. Si Frank McCourt a toujours épongé les dettes, le propriétaire américaine en a clairement marre et veut désormais que Stéphane Richard, le nouveau président, trouve les moyens d’arrêter de perdre de l’argent. Et si, comme avec l’UEFA, cela passe par une décision spectaculaire du gendarme financier du football français, cela pourrait bien arranger McCourt de montrer qu’il n’a pas d’autre choix que de couper le robinet.

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Ainsi, selon les informations de La Provence, des sanctions de la part de la DNCG sont réellement craintes dans la foulée de l’audition prévue ce mardi 23 juin à Paris. Cela pourrait aller de l’encadrement de la masse salariale, à l’interdiction de recruter ou la relégation administrative. Le camp olympien se veut prudent, mais une sanction spectaculaire pourrait tout changer en ce qui concerne le futur entraineur.
Le quotidien local dévoile que l’OM s’est rapproché d’Habib Beye pour dessiner les contours de son limogeage, sans trop avancer non plus car en cas de sanction spectaculaire de la DNCG, le Franco-Sénégalais pourrait bien garder son poste si Bruno Genesio décidait de jeter l’éponge. L’ancien capitaine du club phocéen prépare en tout cas la reprise comme si de rien n’était, avec le programme qui se dessine pour les non-internationaux.
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Derniers commentaires

Habib Beye reste à l’OM, mardi sera bouillant

Je ne pense pas non ! ^^

Rachat de l’OL en danger, Cork Gully fait très peur

Bla... Bla... Bla

Habib Beye reste à l’OM, mardi sera bouillant

Surtout qu'entre Labrune et l'OM, ce sont les canons de Navaronne.

Habib Beye reste à l’OM, mardi sera bouillant

Votre article est incompréhensible..... Stop l'IA, ça commence à se voir 🫪 👊⚽

Mondial 2026 : Qualifiés et ambitieux, les USA surprennent

Dans la même minute un penalty oublié et un 2 éme carton jaune , donc ???

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