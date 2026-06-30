Habib Beye réclame 3 millions d’euros pour quitter l’OM

Habib Beye réclame 3 millions d’euros pour quitter l’OM

OM30 juin , 13:40
parHadrien Rivayrand
12
Ajouter comme source préférée sur Google
L’OM espère pouvoir officialiser la venue de Bruno Genesio dans les prochaines heures. Mais il faudra auparavant trouver un accord avec Habib Beye concernant la résiliation de son contrat.
L’Olympique de Marseille a encore beaucoup de travail à accomplir, notamment sur le mercato et en coulisses. Avant de pouvoir annoncer certaines arrivées, le club phocéen doit régler définitivement la question de son entraîneur. Habib Beye ne fait plus partie des plans marseillais, mais reste sous contrat jusqu’en juin 2027. Pour l’heure, les différentes parties peinent à trouver un accord pour une résiliation, condition indispensable à l’officialisation de Bruno Genesio. De son côté, Habib Beye ne compte pas céder facilement et réclame une indemnité importante.

Beye ne fera aucun cadeau à l'OM 

D’après les dernières informations de Foot365, l’ancien entraîneur du Stade Rennais refuse en effet toute concession avec l’OM concernant son départ. Il souhaite ardemment percevoir l’intégralité de son année restante de contrat, estimée entre 2,5 et 3 millions d’euros. De leur côté, les dirigeants marseillais ont tenté d’activer une clause liée à la non-qualification en Ligue des champions, un mécanisme qui réduirait le salaire de la seconde année et, par conséquent, le montant de l’indemnité de licenciement.

Lire aussi

L'OM en rêvait, cette star algérienne trouve mieuxL'OM en rêvait, cette star algérienne trouve mieux
Habib Beye pourrait également envisager de saisir les instances compétentes afin de faire valoir ses droits et contester cette clause. La tension monte donc d’un cran à Marseille, et la situation reste bloquée, empêchant pour l’instant Bruno Genesio de prendre officiellement les rênes de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen fait face à un dossier sensible, et chaque jour perdu pourrait avoir des conséquences importantes sur la préparation de la prochaine saison, qui sera bien celle de tous les dangers. Le nouvel organigramme sportif marseillais sera plus que jamais sous pression pour redresser la barre et refaire de l'OM un club craint en France et en Europe.
Articles Recommandés
Barca Le Double De Lamine Yamal A Signe
Liga

Barça : Le double de Lamine Yamal a signé !

Ol Trois Recrues Officialisees Le 1er Juillet
OL

OL : Trois recrues officialisées le 1er juillet

Le Psg Va Claquer 250 Me Pour Son Mercato
PSG

Le PSG va claquer 250 ME pour son mercato

Asse Zero Recrue Au Mercato La Folle Idee De Ian Cathro
ASSE

ASSE : Zéro recrue au mercato, la folle idée de Ian Cathro

Fil Info

30 juin , 14:30
Barça : Le double de Lamine Yamal a signé !
30 juin , 14:00
OL : Trois recrues officialisées le 1er juillet
30 juin , 13:20
Le PSG va claquer 250 ME pour son mercato
30 juin , 13:00
ASSE : Zéro recrue au mercato, la folle idée de Ian Cathro
30 juin , 12:49
LFP : Le directeur général Arnaud Rouger démissionne
30 juin , 12:40
OL : Endrick à Lyon, cet indice qui ne trompe pas
30 juin , 12:24
Officiel : Flavio Nazinho signe à Monaco jusqu’en juin 2030
30 juin , 12:20
OM : McCourt confie une mission à 55 ME à Benatia
30 juin , 12:19
Lens annonce aussi le départ de Masuaku (officiel)

Derniers commentaires

Habib Beye réclame 3 millions d’euros pour quitter l’OM

Au prochain

EdF : Les Français demandent pardon à Kylian Mbappé

Tous ceux qui ont critiqué Kylian Mbappé.

Habib Beye réclame 3 millions d’euros pour quitter l’OM

Puis désolé de ne pas avoir été éliminer de coupe d'Europe, votre projet tombe à l'eau

LFP : Le directeur général Arnaud Rouger démissionne

Celle-là !!!... il fallait la faire !... surtout venant d'un décérébré tel que toi. Mdr

Habib Beye réclame 3 millions d’euros pour quitter l’OM

Faut te tenir au courant le lyonnais, la DNCG c'est passé déjà

Habib Beye Reclame 3 Millions Deuros Pour Quitter Lom

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading