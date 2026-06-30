Habib Beye réclame 3 millions d’euros pour quitter l’OM

L’OM espère pouvoir officialiser la venue de Bruno Genesio dans les prochaines heures. Mais il faudra auparavant trouver un accord avec Habib Beye concernant la résiliation de son contrat.

L’ Olympique de Marseille a encore beaucoup de travail à accomplir, notamment sur le mercato et en coulisses. Avant de pouvoir annoncer certaines arrivées, le club phocéen doit régler définitivement la question de son entraîneur. Habib Beye ne fait plus partie des plans marseillais, mais reste sous contrat jusqu’en juin 2027. Pour l’heure, les différentes parties peinent à trouver un accord pour une résiliation, condition indispensable à l’officialisation de Bruno Genesio. De son côté, Habib Beye ne compte pas céder facilement et réclame une indemnité importante.

Beye ne fera aucun cadeau à l'OM

D’après les dernières informations de Foot365, l’ancien entraîneur du Stade Rennais refuse en effet toute concession avec l’OM concernant son départ. Il souhaite ardemment percevoir l’intégralité de son année restante de contrat, estimée entre 2,5 et 3 millions d’euros. De leur côté, les dirigeants marseillais ont tenté d’activer une clause liée à la non-qualification en Ligue des champions, un mécanisme qui réduirait le salaire de la seconde année et, par conséquent, le montant de l’indemnité de licenciement.

Habib Beye pourrait également envisager de saisir les instances compétentes afin de faire valoir ses droits et contester cette clause. La tension monte donc d’un cran à Marseille, et la situation reste bloquée, empêchant pour l’instant Bruno Genesio de prendre officiellement les rênes de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen fait face à un dossier sensible, et chaque jour perdu pourrait avoir des conséquences importantes sur la préparation de la prochaine saison, qui sera bien celle de tous les dangers. Le nouvel organigramme sportif marseillais sera plus que jamais sous pression pour redresser la barre et refaire de l'OM un club craint en France et en Europe.