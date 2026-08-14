TV : Disney+ s'offre Julien Brun et Omar Da Fonseca

Après avoir acquis les droits de diffusion de tous les matchs du championnat espagnol en France, Disney+ a frappé un autre gros coup en s'adjugeant les services d'Omar Da Fonseca et de Julien Brun.

C'est une nouvelle qui a fait l'effet d'une petite bombe dans le milieu. Diffusé sur les antennes de beIN Sports depuis 14 ans, le championnat espagnol a changé de main. Récemment, Disney+ et DAZN ont signé un accord de co-exclusivité leur permettant chacune de diffuser les 380 matchs de chaque saison. Forcément, les plus fidèles spectateurs des matchs espagnols en France pouvaient s'inquiéter de ne plus voir à l'œuvre l'illustre binôme de commentateurs Benjamin Da Silva - Omar Da Fonseca. Si pour le premier, l'avenir reste encore flou, pour le second, l'opportunité de rester en cabine est arrivée.

Da Fonseca garde la Liga, Brun retrouve un championnat

Comme l'indique L'Equipe ce vendredi, Disney+ s'est adjugé les services d'Omar Da Fonseca, lequel va pouvoir poursuivre sa longue série de 14 années en cours aux commentaires du championnat espagnol en France. Il ne sera évidemment pas seul puisque Julien Brun, qui sort d'une Coupe du monde saluée sur M6, sera aussi de la partie. Les deux commentateurs, bien connus du grand public désormais, formeront une nouvelle paire sur le nouveau diffuseur. Pour rappel, Julien Brun avait passé la saison dernière sans micro, après le passage de DAZN vers Ligue 1+, jusqu'à ce que la sixième chaîne lui confie le poste de commentateur numéro 2 pour le Mondial.

Le nouveau binôme phare entameront leur aventure par le match d'ouverture de la Liga ce samedi 15 août entre Alaves et Getafe, tandis qu'ils seront conviés, de manière générale, pour les plus grosses affiches de chaque journée. Pour le Real Madrid et le FC Barcelone, il faudra attendre les mercredi 26 et jeudi 27 août.