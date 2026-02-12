Rennes bloque la signature de Beye à l'OM

En quête de son nouvel entraîneur après le départ de Roberto De Zerbi, l’OM souhaite finaliser au plus vite la venue d’Habib Beye. Mais les discussions se heurtent pour l’instant à la situation contractuelle de l’ex-capitaine olympien, toujours lié au Stade Rennais.

L’Olympique de Marseille est lancé dans une course contre la montre pour la signature de son nouvel entraîneur après le départ de Roberto De Zerbi dans la nuit de mardi à mercredi. Les dirigeants phocéens ont identifié plusieurs profils intéressants pour la succession du coach italien, et un nom se détache nettement, celui d’Habib Beye . Ecarté par le Stade Rennais après la défaite à Lens samedi après-midi (3-1), l’ancien capitaine de l’OM est le choix numéro 1 de Pablo Longoria et de Medhi Benatia.

« quasi-bouclée » et il ne fait aucun doute que l'ancien défenseur olympien sera le futur entraîneur de l'OM. En revanche, sa signature a peu de chances d'intervenir ce jeudi, ni même avant le match à Strasbourg samedi au Vélodrome. Habib Beye connaît le contexte marseillais par coeur ainsi que la Ligue 1 , des éléments importants pour le board olympien, prêt à donner sa chance à l'ex-international sénégalais malgré ses difficultés rencontrées en Bretagne ces dernières semaines. A en croire les informations de l'After Foot, la venue d'Habib Beye à Marseille est

L'OM attend l'accord total Beye - Rennes

Et pour cause, le Sénégalais doit encore se mettre d’accord avec Rennes sur les conditions de son départ. Or, le club breton n’a aucune envie de faire gagner du temps à Habib Beye, ni de lui rendre service en accélérant la procédure. Les deux parties ne se quittent pas vraiment en bons termes et pour le Stade Rennais, il n’y a donc aucun intérêt à se dépêcher de libérer Habib Beye pour lui permettre de signer chez un concurrent aux places européennes.

La situation devrait tout de même finir par se décanter, d’autant que Franck Haise est très proche de s’engager en faveur du pensionnaire du Roazhon Park. Mais voir Habib Beye sur le banc de l’OM dès ce week-end est quasiment impossible au vu de la lenteur des négociations avec Rennes pour la résiliation de son contrat. Un petit contre-temps qui crispe Marseille dont les dirigeants souhaitent finaliser la signature de leur nouvel entraîneur au plus vite pour tenter d’éteindre l’incendie provoquée par le départ de Roberto De Zerbi après l’humiliation face au PSG.