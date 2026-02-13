ICONSPORT_272230_0315
TV : Rennes - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ligue 113 févr. , 7:00
parQuentin Mallet
0
En pleine crise de résultats et sans entraineur principal depuis le licenciement de Habib Beye, Rennes se prépare à un très gros morceau avec la réception du Paris Saint-Germain qui est dans une dynamique opposée.

Quelle heure pour Rennes - PSG ?

Quelques jours à peine après le licenciement de Habib Beye, Rennes ouvre la 22e journée de Ligue 1 avec la réception du Paris Saint-Germain. Si la dynamique bretonne est très inquiétante (4 défaites consécutives), celle des Parisiens est nettement meilleure. Les prémices d'une affiche spectaculaire ? Pour avoir la réponse, rendez-vous ce vendredi 13 mars à 19h00 au Roazhon Park.

Sur quelle chaîne suivre Rennes - PSG ?

Pour suivre la rencontre entre Rennes et le PSG, il faudra se connecter sur Ligue 1+, le diffuseur officiel de huit matchs sur neuf du championnat de France cette saison. Le coup d'envoi étant attendu à 19h, il sera possible de se connecter quelques minutes plus tôt pour assister à l'émission d'avant-match en plateau.

Les compos probables de Rennes - PSG :

Le départ de Habib Beye va forcément permettre à l'effectif d'entamer une nouvelle dynamique. Si la direction du club breton est très proche d'annoncer l'arrivée de Franck Haise sur le banc, lui qui était sans club depuis son départ de l'OGC Nice, les joueurs rennais seront dirigés par Sébastien Tambouret pour la réception du PSG. En conférence de presse, ce dernier a déclaré avoir senti un groupe « touché, frustré et revanchard ». Pour cette rencontre, Rennes ne pourra pas compter sur Ait Boudlal, Jacquet ni Kamara, tous forfaits pour blessure. Point d'interrogation pour Brice Samba, écarté du groupe par Habib Beye lors de la dernière journée.
La compo probable de Rennes : Silistrie - Seidu, Rouault, Brassier - Nordin, Camara, Rongier, Szymanski, Tamari - Lepaul, Embolo
Concernant les hommes de Luis Enrique, ces derniers n'ont clairement pas l'intention de faire figuration, alors que la course au titre bat son plein. Une victoire permettrait de consolider sa place de leader tout en mettant la pression sur Lens. Pour l'occasion, le PSG ne pourra pas compter sur Senny Mayulu, Quentin Ndjantou et Fabian Ruiz, tous en convalescence. Autrement, l'équipe-type est attendue, avec toujours cette incertitude concernant Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi.
La compo probable du PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Neves - Doué, Dembélé, Barcola

Ligue 1

13 février 2026 à 19:00
Rennes
19:00
Paris Saint Germain
0
