Annoncé en Turquie dès la semaine prochaine, Mason Greenwood se voit plus à l'AS Roma. L'OM rêve de voir une surenchère, même s'il y a beaucoup de parole en l'air.

Cela va être une nouvelle donne dans le football. En fin de saison, plusieurs clubs européens possèdent un système qui provoque des élections présidentielles. C’est souvent le cas en Espagne ou en Turquie. Et cela donne des promesses dignes des meilleurs politiciens. Au Real Madrid, on assure que Michael Olise ou Erling Haaland vont signer la semaine prochaine si le candidat fabulateur est élu. En Turquie, le Fenerbahçe connait la même situation même si c'est parce que le président a du démissionner pour des actions illégales.

Greenwood ou Mbappé, les promesses vont bon train

Hakan Safi a annoncé avoir un accord pour un contrat de quatre ans avec Mason Greenwood, et qu’il le ferait donc signer s’il était élu président du club d’Istanbul. Facile à dire, plus difficile à vérifier et à transformer. En effet, s’il est toujours possible de discuter avec des représentants de l’Anglais, la marge pour arriver à un transfert en Turquie de l’ancien de Manchester United est encore élevée.

La preuve, selon les informations de Ben Jacobs, il n’y a pour le moment absolument aucun accord pour un transfert entre l’OM et Fenerbahçe, et cela en est même au minimum très loin. Il faut dire que Greenwood privilégie une arrivée à l’AS Roma, qui dispute la Ligue des Champions et dont l’entraineur Gian Piero Gasperini s’est déjà entretenu avec lui.

Le club italien a toutefois du mal à ne serait-ce qu’approcher l’enveloppe des 40 millions d’euros, une somme bien insuffisante pour l’OM. Il reste à savoir si Stéphane Richard va recevoir, en cas d’élection du fameux Hakan Safi, une offre largement supérieure pour inverser la situation. En tout cas, les élections à Fenerbahçe vont être suivies dans le reste de l’Europe, car un autre candidat, Aziz Yildrim, a lui promis de tout faire pour faire signer Kylian Mbappé s’il était élu.

Les premiers éléments de réponse viendront ce week-end, à l’issue d’une élection qui fait beaucoup parler en Turquie et ailleurs. L’OM y sera quand même attentif, si jamais cela peut aider à faire monter les enchères pour le départ de Mason Greenwood.