ICONSPORT_364024_0278

Greenwood insupportable, les ragots sont de sortie à l'OM

OM24 avr. , 10:40
parNathan Hanini
2
L’Olympique de Marseille vit une fin de saison compliquée. Le club de la cité phocéenne voit ses rêves de Ligue des champions s’envoler. Avec une nouvelle défaite à Lorient samedi dernier, les tensions sont une nouvelle fois montées d’un cran. Certaines attitudes ont été critiquées cette semaine.
Trois défaites sur les quatre dernières journées, le bilan de l’Olympique de Marseille est plus que moribond dans ce sprint final. Le club de la cité phocéenne est en train de perdre sa place dans le top 4 de Ligue 1, synonyme de Ligue des champions l’an prochain. Avec des finances qui tendent vers le rouge, les Olympiens ont cruellement besoin de disputer la C1 la saison prochaine. Ce qui assurerait une cinquantaine de millions d’euros dans les caisses. Ce dimanche, l’OM reçoit l’OGC Nice dans un climat qui s’annonce tendu, une semaine après la débâcle à Lorient.

Mason Greenwood, une attitude qui ne plait pas

Une défaite qui fait monter la tension d’un cran notamment après la sortie virulente de Mehdi Benatia en zone mixte. Sur RMC, l’international marocain, Younès Belhanda a évoqué le cas Mason Greenwood. L’ancien montpelliérain n’a pas été tendre avec l’ancien mancunien. « Greenwood ? Lui, à ce qu’il paraît, à l’entraînement ce n’est pas ça. J’ai eu des échos, à l’entraînement… Il fait ce qu’il veut. Il a fait gagner un certain nombre de matchs ? Oui, mais s’il te met une mauvaise ambiance, qu’il a des passe-droits et qu’il fait ce qu’il veut à l’entraînement, ce n’est pas le bon exemple. Surtout un leader technique, un leader offensif. Il faut qu’il donne le bon exemple à l’entraînement et en dehors, » explique Younès Belhanda. Sur le départ cet été, Mason Greenwood cristallise les regards depuis son arrivée au cœur de la cité phocéenne. Meilleur buteur olympien cette saison en Ligue 1 (15 réalisations), Greenwood dispute, selon certains, ses dernières minutes sous le maillot marseillais.

Lire aussi

« On a fait de la merde » : Un joueur de l’OM craque« On a fait de la merde » : Un joueur de l’OM craque
Articles Recommandés
ICONSPORT_361685_0002
OL

Franco Mastantuono à l'OL, c'est validé

ICONSPORT_361004_0045
OM

OM : Habib Beye en grand danger dimanche soir

ICONSPORT_363066_0042
PSG

PSG : Luis Enrique prolonge avec une promesse à 250 ME

ICONSPORT_278951_0028
OL

Charly Rodriguez, la recrue explosive de l’OL !

Fil Info

24 avr. , 13:00
Franco Mastantuono à l'OL, c'est validé
24 avr. , 12:40
OM : Habib Beye en grand danger dimanche soir
24 avr. , 12:20
PSG : Luis Enrique prolonge avec une promesse à 250 ME
24 avr. , 12:00
Charly Rodriguez, la recrue explosive de l’OL !
24 avr. , 11:30
Le PSG ne le séduit plus, il signe à Monaco
24 avr. , 11:00
Le chouchou de Luis Enrique agace le PSG
24 avr. , 10:20
Encore un coup bas de la LFP, Lens est dégoûté
24 avr. , 10:00
L’Arabie Saoudite est la bienvenue à l’OL
24 avr. , 9:40
Ibrahima Konaté prolonge à Liverpool avec une clause spéciale PSG

Derniers commentaires

L’Arabie Saoudite est la bienvenue à l’OL

Je vois que tu ne sais pas lire. Tu devrais faire la différence entre un investisseur venant d'un pays et un pays lui-même. Mais bon... ta bêtise ne me surprend plus. PS : Ne confond pas le Qatar avec l'Arabie Saoudite. ^^

Greenwood insupportable, les ragots sont de sortie à l'OM

Ou comment déstabiliser un club, en racontant des fake news🤦 c'est ce genre de guignols, détestables, qui polluent la ligue 1.

Bayern-PSG, l’UEFA donne un coup de pouce aux Allemands

Sergio : Je te retourne ta phrase : Tu es tellement aveugle. C'est fou ! Je me demande si tu réfléchis un peu avant d'écrire. Mais réfléchir et toi, c'est incompatible.

L’Arabie Saoudite est la bienvenue à l’OL

Tu as toujours Ares dans la tête ? Alors là... c'est grave ! ^^

PSG : Luis Enrique prolonge avec une promesse à 250 ME

"selon les révélations de Fichajes"... Ou l'art de faire des articles inutiles à Foot01.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

Loading