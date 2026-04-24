Greenwood insupportable, les ragots sont de sortie à l'OM

L’Olympique de Marseille vit une fin de saison compliquée. Le club de la cité phocéenne voit ses rêves de Ligue des champions s’envoler. Avec une nouvelle défaite à Lorient samedi dernier, les tensions sont une nouvelle fois montées d’un cran. Certaines attitudes ont été critiquées cette semaine.

Trois défaites sur les quatre dernières journées, le bilan de l’ Olympique de Marseille est plus que moribond dans ce sprint final. Le club de la cité phocéenne est en train de perdre sa place dans le top 4 de Ligue 1 , synonyme de Ligue des champions l’an prochain. Avec des finances qui tendent vers le rouge, les Olympiens ont cruellement besoin de disputer la C1 la saison prochaine. Ce qui assurerait une cinquantaine de millions d’euros dans les caisses. Ce dimanche, l’OM reçoit l’OGC Nice dans un climat qui s’annonce tendu, une semaine après la débâcle à Lorient.

Mason Greenwood, une attitude qui ne plait pas

Une défaite qui fait monter la tension d’un cran notamment après la sortie virulente de Mehdi Benatia en zone mixte. Sur RMC, l’international marocain, Younès Belhanda a évoqué le cas Mason Greenwood. L’ancien montpelliérain n’a pas été tendre avec l’ancien mancunien. « Greenwood ? Lui, à ce qu’il paraît, à l’entraînement ce n’est pas ça. J’ai eu des échos, à l’entraînement… Il fait ce qu’il veut. Il a fait gagner un certain nombre de matchs ? Oui, mais s’il te met une mauvaise ambiance, qu’il a des passe-droits et qu’il fait ce qu’il veut à l’entraînement, ce n’est pas le bon exemple. Surtout un leader technique, un leader offensif. Il faut qu’il donne le bon exemple à l’entraînement et en dehors, » explique Younès Belhanda. Sur le départ cet été, Mason Greenwood cristallise les regards depuis son arrivée au cœur de la cité phocéenne. Meilleur buteur olympien cette saison en Ligue 1 (15 réalisations), Greenwood dispute, selon certains, ses dernières minutes sous le maillot marseillais.