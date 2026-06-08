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OM : Un indésirable vendu 10 ME, merci la Coupe du monde

OM08 juin , 8:00
parCorentin Facy
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Recruté par l’OM pour 4 millions d’euros en 2024, Derek Cornelius a été prêté au Glasgow Rangers la saison dernière. De retour à Marseille, l’international canadien pourrait être vendu au prix fort grâce à la Coupe du monde.
L’été s’annonce animé à l’Olympique de Marseille, où la première mission du nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi sera de dégraisser. Les comptes du club phocéen sont dans le rouge et pour l’état-major marseillais, renflouer les caisses est une priorité. Les gros noms sont bien sûr susceptibles de rapporter gros, on pense ici à Mason Greenwood ou encore Leonardo Balerdi et Pierre-Emile Hojbjerg. Mais les dirigeants de l’OM comptent aussi sur des joueurs indésirables pour récupérer un peu d’argent. C’est par exemple le cas de Derek Cornelius.
Recruté par Pablo Longoria à Malmö pour 4 millions d’euros en 2024, l’international canadien a réalisé une première saison correcte avant d’être envoyé en prêt au Glasgow Rangers lors de la saison 2025-2026. De retour à l’Olympique de Marseille cet été, le défenseur de 28 ans, sous contrat avec l’OM jusqu’en 2028, n’entre pas dans les plans du club pour la saison à venir. Son départ est donc souhaité.

Un départ de Cornelius cet été, mais à quel prix ?

Mais tandis que sa valeur marchande se situe aux alentours de 3 millions d’euros, les dirigeants olympiens vont attendre la Coupe du monde pour acter son départ. Titulaire avec le Canada, le natif d’Ontario pourrait voir sa valeur marchande exploser en cas de Mondial satisfaisant sous les couleurs du pays organisateur. La Provence souligne à son sujet que s’il ne s’est pas imposé au Glasgow Rangers en raison de pépins physiques à répétition, Derek Cornelius est un titulaire avec la sélection canadienne.
D. Cornelius

D. Cornelius

CanadaCanada Âge 28 Défenseur

Coupe de France

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Premiership

2025/2026
Matchs7
Buts1
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
Ce qui doit lui permettre d’enchaîner les bonnes performances, dans un groupe abordable avec la Bosnie, le Qatar et la Suisse. L’OM rêve d’en tirer une petite dizaine de millions d’euros, ce qui permettrait à Grégory Lorenzi de réaliser une belle plus-value avec un joueur ne s’étant jamais imposé dans la cité phocéenne. D’autres Marseillais seront à suivre de près au Mondial : Facundo Medina, Amine Gouiri, Geronimo Rulli, Nayef Aguerd, Timothy Weah et Quinten Timber. Tous susceptibles de voir leur valeur marchande faire un bon vers le haut en cas de parcours intéressant de leur sélection.
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Battu au Ballon d'Or, Yamal remercie Dembélé

L'an dernier c'était encore un gamin ?!...parce que cette année il est devenu un homme ???😅😂

Battu au Ballon d'Or, Yamal remercie Dembélé

Viens à Paris et tu le gagneras ainsi que des LDC 😂

EdF : Lizarazu alerte Deschamps

Ton commentaire a surement plus de creibilite que Liza. MERCI !

Viré par l’OM, sa valeur a presque triplé

C’est un joueur progressiste, la méthode viriliste de 2Zeubi, n’a pas marché avec lui, il a besoin d’un environnement type familial en mode calinotherapie pour donner son plein potentiel !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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