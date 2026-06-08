OM : Un indésirable vendu 10 ME, merci la Coupe du monde

Recruté par l’OM pour 4 millions d’euros en 2024, Derek Cornelius a été prêté au Glasgow Rangers la saison dernière. De retour à Marseille, l’international canadien pourrait être vendu au prix fort grâce à la Coupe du monde.

L’été s’annonce animé à l’Olympique de Marseille, où la première mission du nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi sera de dégraisser. Les comptes du club phocéen sont dans le rouge et pour l’état-major marseillais, renflouer les caisses est une priorité. Les gros noms sont bien sûr susceptibles de rapporter gros, on pense ici à Mason Greenwood ou encore Leonardo Balerdi et Pierre-Emile Hojbjerg. Mais les dirigeants de l’OM comptent aussi sur des joueurs indésirables pour récupérer un peu d’argent. C’est par exemple le cas de Derek Cornelius.

Recruté par Pablo Longoria à Malmö pour 4 millions d’euros en 2024, l’international canadien a réalisé une première saison correcte avant d’être envoyé en prêt au Glasgow Rangers lors de la saison 2025-2026. De retour à l’Olympique de Marseille cet été, le défenseur de 28 ans, sous contrat avec l’OM jusqu’en 2028, n’entre pas dans les plans du club pour la saison à venir. Son départ est donc souhaité.

Un départ de Cornelius cet été, mais à quel prix ?

Mais tandis que sa valeur marchande se situe aux alentours de 3 millions d’euros, les dirigeants olympiens vont attendre la Coupe du monde pour acter son départ. Titulaire avec le Canada, le natif d’Ontario pourrait voir sa valeur marchande exploser en cas de Mondial satisfaisant sous les couleurs du pays organisateur. La Provence souligne à son sujet que s’il ne s’est pas imposé au Glasgow Rangers en raison de pépins physiques à répétition, Derek Cornelius est un titulaire avec la sélection canadienne.

D. Cornelius Canada • Âge 28 • Défenseur Coupe de France 2025/2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Super Cup 2025/2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 World Cup 2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Friendly International 2026 Matchs 4 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League 2025/2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Europa League 2025/2026 Matchs 3 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 2025/2026 Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Premiership 2025/2026 Matchs 7 Buts 1 Passes décisives 1 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Ce qui doit lui permettre d’enchaîner les bonnes performances, dans un groupe abordable avec la Bosnie, le Qatar et la Suisse. L’OM rêve d’en tirer une petite dizaine de millions d’euros, ce qui permettrait à Grégory Lorenzi de réaliser une belle plus-value avec un joueur ne s’étant jamais imposé dans la cité phocéenne. D’autres Marseillais seront à suivre de près au Mondial : Facundo Medina, Amine Gouiri, Geronimo Rulli, Nayef Aguerd, Timothy Weah et Quinten Timber. Tous susceptibles de voir leur valeur marchande faire un bon vers le haut en cas de parcours intéressant de leur sélection.