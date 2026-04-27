Benatia explose contre les joueurs
Medhi Benatia s'emporte

Greenwood, Beye et maintenant Benatia, Paris provoque l'OM

OM27 avr. , 23:00
parHadrien Rivayrand
0
L’OM sait que l’été qui arrive sera bouillant sur le marché des transferts. Le Paris FC aurait d’ailleurs des vues sur certains joueurs actuels du club phocéen.
L’Olympique de Marseille est en grande difficulté depuis quelques semaines et pourrait bien tout perdre d’ici la fin de saison. Ce dimanche soir au Stade Vélodrome, les Phocéens n’ont pu faire mieux qu’un match nul face à Nice. De quoi compromettre un peu plus leurs chances de terminer dans le top 4 de la Ligue 1 et ainsi décrocher une place en Ligue des champions. En fonction du classement final de l’OM, une stratégie sera mise en place lors de l’intersaison, alors que Medhi Benatia va partir et que Habib Beye pourrait en faire de même. Compte tenu de la situation de plusieurs éléments à Marseille, le Paris FC souhaiterait en profiter pour se renforcer du côté de l’OM.

Benatia sera le suivant ? 

Selon But Football Club et Foot Mercato, Habib Beye et Mason Greenwood auraient en effet tous deux des touches avec le club de la capitale en vue d’une arrivée dans quelques mois. De quoi interroger sur le timing de ces informations. Et ce n’est pas Le Phocéen qui dira le contraire, le média imaginant désormais aussi le nom de Medhi Benatia dans le viseur du Paris FC. L’OM et le PFC seront en tout cas des clubs à suivre cet été sur le marché des transferts, et le destin des deux formations pourrait être plus lié qu’il n’y paraît.

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En attendant de savoir qui fera quoi dans les semaines à venir, l’OM va devoir terminer sa saison de la meilleure des manières. Il reste trois rencontres à disputer face à Nantes, Le Havre et le Stade Rennais. Dans l’état actuel des choses, aucune de ces rencontres ne paraît gagnée d’avance pour des Phocéens en plein doute, qui ne semblent pas vraiment armés pour se relever au milieu du contexte actuel.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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