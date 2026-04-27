OM : Orange abandonne le Vélodrome !

A quelques semaines de la fin du contrat de naming liant le stade Vélodrome de Marseille et la société Orange, on apprend que les deux parties ont stoppé les négociations. Il n'y aura pas de prolongation.

Depuis plusieurs semaines, les dirigeants de l'Olympique de Marseille négocient le contrat de naming du Vélodrome, puisque celui signé avec Orange s'achèvera officiellement le 30 juin prochain. Longtemps, on a pensé que c'était la société CMA CGM , basée dans la cité phocéenne et déjà sponsor maillot de l'OM, qui allait apposer son nom sur le stade phocéen, mais ce ne sera pas le cas. Ce lundi, le quotidien La Provence , qui appartient au groupe CMA CGM, révèle que Orange ne sera plus le partenaire de Marseille pour ce contrat de naming. Une décision prise en commun par la société anciennement dirigée par Stéphane Richard et par l'Olympique de Marseille.

Le Orange Vélodrome c'est bientôt fini

Pourtant, les discussions semblaient évoluer dans le bon sens entre l'opérateur de téléphonie et l'OM, mais finalement il n'y aura donc pas de prolongation. Le quotidien régional n'en sait pas plus sur les raisons de ce revirement, et surtout si une autre société est en passe d'apposer son nom sur le Vélodrome. Et même si certains supporters estiment que tout cela n'a aucune importance par rapport aux enjeux sportifs actuels pour l'équipe d'Habib Beye, le contrat de naming pèse tout de même très lourd. Surtout si l'Olympique de Marseille ne joue pas la Ligue des champions.

Le contrat avec Orange, signé par Stéphane Richard en 2016, rapportait autour de 2,7 millions d'euros par an, et qu'au final il aura permis d'encaisser pas loin d'empocher 30 millions d'euros sur les dix ans. Dans un climat financier compliqué, Marseille ne peut pas réellement se passer d'une telle manne. Reste à connaître la société qui signera un tel chèque pour pouvoir s'afficher sur le fronton du Vélodrome.