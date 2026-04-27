Orange plutôt que CMA CGM pour le Vélodrome ?
Stade Vélodrome Marseille

OM : Orange abandonne le Vélodrome !

OM27 avr. , 15:00
parClaude Dautel
14
A quelques semaines de la fin du contrat de naming liant le stade Vélodrome de Marseille et la société Orange, on apprend que les deux parties ont stoppé les négociations. Il n'y aura pas de prolongation.
Depuis plusieurs semaines, les dirigeants de l'Olympique de Marseille négocient le contrat de naming du Vélodrome, puisque celui signé avec Orange s'achèvera officiellement le 30 juin prochain. Longtemps, on a pensé que c'était la société CMA CGM, basée dans la cité phocéenne et déjà sponsor maillot de l'OM, qui allait apposer son nom sur le stade phocéen, mais ce ne sera pas le cas. Ce lundi, le quotidien La Provence, qui appartient au groupe CMA CGM, révèle que Orange ne sera plus le partenaire de Marseille pour ce contrat de naming. Une décision prise en commun par la société anciennement dirigée par Stéphane Richard et par l'Olympique de Marseille.

Le Orange Vélodrome c'est bientôt fini

Pourtant, les discussions semblaient évoluer dans le bon sens entre l'opérateur de téléphonie et l'OM, mais finalement il n'y aura donc pas de prolongation. Le quotidien régional n'en sait pas plus sur les raisons de ce revirement, et surtout si une autre société est en passe d'apposer son nom sur le Vélodrome. Et même si certains supporters estiment que tout cela n'a aucune importance par rapport aux enjeux sportifs actuels pour l'équipe d'Habib Beye, le contrat de naming pèse tout de même très lourd. Surtout si l'Olympique de Marseille ne joue pas la Ligue des champions.
Le contrat avec Orange, signé par Stéphane Richard en 2016, rapportait autour de 2,7 millions d'euros par an, et qu'au final il aura permis d'encaisser pas loin d'empocher 30 millions d'euros sur les dix ans. Dans un climat financier compliqué, Marseille ne peut pas réellement se passer d'une telle manne. Reste à connaître la société qui signera un tel chèque pour pouvoir s'afficher sur le fronton du Vélodrome.
Articles Recommandés
ICONSPORT_276170_1020
Paris Sportifs

Paris Sportifs : Le PSG intraitable, un gain record sans aucun risque

ICONSPORT_276170_0911
Ligue des Champions

TV : PSG - Bayern Munich, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Monaco veut lever l'option d'achat d'Ansu Fati
Monaco

Ansu Fati redoute un sale coup de Monaco

Dro Fernandez ICONSPORT_361127_0087 (1)
PSG

PSG : Le chouchou de Luis Enrique fait craquer Dortmund

Fil Info

27 avr. , 17:35
Paris Sportifs : Le PSG intraitable, un gain record sans aucun risque
27 avr. , 17:32
TV : PSG - Bayern Munich, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
27 avr. , 17:30
Ansu Fati redoute un sale coup de Monaco
27 avr. , 17:00
PSG : Le chouchou de Luis Enrique fait craquer Dortmund
27 avr. , 16:30
Nantes : Waldemar Kita se dégonfle
27 avr. , 16:00
Trophée UNFP : Le grand favori ne joue pas au PSG
27 avr. , 15:30
Il quitte l'AC Milan, l'OL et l'OM se battent pour lui
27 avr. , 14:30
Nantes s'attaque à du lourd pour remplacer Lopes
27 avr. , 14:00
PSG : Kvaratskhelia déclare sa flamme à Luis Enrique

Derniers commentaires

OM : Orange abandonne le Vélodrome !

Plutôt un corbillard qu une ambulance

Angers - PSG : Les compos (19h sur Ligue 1+)

Flaco : La différence de but n'est pas le goal-average. La différence de but est le nombre de buts marqués auquel on retranche le nombre de buts encaissés. Le goal-average est différent puisque c’est le nombre de buts marqués divisé par le nombre de buts encaissés.

L’OL négocie l’arrivée d’une pépite équatorienne

L'OL va de toute façon vendre mais il faudra des remplaçants

OM : Orange abandonne le Vélodrome !

C est fou leurs supporters ose encore ouvrir leur grande bouche ...honte de rien vue leur résultat....club de cocu et a donner leur cul .

OM : Greenwood blessé, les Marseillais hallucinent

Et le marseillais se le met dans le boule

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

Loading