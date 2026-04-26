Logo de l'OM, la France et Marseille ont d'autres problèmes

Dans une fin de saison sous tension, l'Olympique de Marseille cristallise les débats. Sur le plan sportif, les hommes d’Habib Beye doivent se racheter ce dimanche soir. Le changement de logo a également pris de la place dans le débat public, trop, selon certains.

L’Olympique de Marseille joue gros ce dimanche à Nice dans ce sprint final en Ligue 1 . Le club de la cité phocéenne doit se relancer après la lourde défaite à Lorient la semaine passée. Les joueurs ont passé une semaine en mise au vert pour trouver des solutions. Le club doit impérativement ravir la troisième place en Ligue 1 pour assurer la qualification en Ligue des champions . En interne, la fin de saison a également été marquée par un changement de logo. Une initiative qui a beaucoup divisé au sein de la communauté marseillaise. Mais surtout un débat qui a pris trop de place selon certains.

Le logo, on en parle trop

Cette semaine, le maire de la ville de Marseille en a remis une couche sur le logo. « J’en ai vu des logos, mais des logos aussi laids, jamais. C’est une erreur, il faut la réparer, » a déclaré Benoît Payan. Une sortie qui a fait réagir Éric Di Meco sur RMC. Selon l’ancien joueur de l’OM, le débat du logo prend trop de place. « Maintenant, on n’a tellement pas de soucis en ce moment en France et à Marseille… s’ils veulent faire un référendum sur le logo pour le changer s’il y a la majorité, moi, je suis un démocrate ! On n’a que ça à faire, ça fait longtemps qu’on n’a pas voté, ça fait quinze jours. Faisons un référendum sur le logo et on le change. S’ils font un nouveau logo qui ne me plaît pas, je ne vais pas lancer un appel au boycott. Je ne comprends pas, » ironise le champion d’Europe 1993. Le contexte autour de l’Olympique de Marseille en cette fin de saison est plus que tendu. Dorénavant, les résultats sportifs seront seuls juges de paix pour rétablir un peu de calme avant l’été.