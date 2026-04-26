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Logo de l'OM, la France et Marseille ont d'autres problèmes

OM26 avr. , 19:04
parNathan Hanini
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Dans une fin de saison sous tension, l'Olympique de Marseille cristallise les débats. Sur le plan sportif, les hommes d’Habib Beye doivent se racheter ce dimanche soir. Le changement de logo a également pris de la place dans le débat public, trop, selon certains.
L’Olympique de Marseille joue gros ce dimanche à Nice dans ce sprint final en Ligue 1. Le club de la cité phocéenne doit se relancer après la lourde défaite à Lorient la semaine passée. Les joueurs ont passé une semaine en mise au vert pour trouver des solutions. Le club doit impérativement ravir la troisième place en Ligue 1 pour assurer la qualification en Ligue des champions. En interne, la fin de saison a également été marquée par un changement de logo. Une initiative qui a beaucoup divisé au sein de la communauté marseillaise. Mais surtout un débat qui a pris trop de place selon certains.

Le logo, on en parle trop

Cette semaine, le maire de la ville de Marseille en a remis une couche sur le logo. « J’en ai vu des logos, mais des logos aussi laids, jamais. C’est une erreur, il faut la réparer, » a déclaré Benoît Payan. Une sortie qui a fait réagir Éric Di Meco sur RMC. Selon l’ancien joueur de l’OM, le débat du logo prend trop de place. « Maintenant, on n’a tellement pas de soucis en ce moment en France et à Marseille… s’ils veulent faire un référendum sur le logo pour le changer s’il y a la majorité, moi, je suis un démocrate ! On n’a que ça à faire, ça fait longtemps qu’on n’a pas voté, ça fait quinze jours. Faisons un référendum sur le logo et on le change. S’ils font un nouveau logo qui ne me plaît pas, je ne vais pas lancer un appel au boycott. Je ne comprends pas, » ironise le champion d’Europe 1993. Le contexte autour de l’Olympique de Marseille en cette fin de saison est plus que tendu. Dorénavant, les résultats sportifs seront seuls juges de paix pour rétablir un peu de calme avant l’été.

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CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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