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Greenwood à Rome, l'OM s'est tiré une balle dans le pied

OM10 juin , 12:00
parQuentin Mallet
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En attendant qu'un terrain d'entente soit trouvé avec l'OM, l'AS Roma est déjà tombée d'accord avec Mason Greenwood. Un deal rendu possible grâce au soutien de Robinio Vaz, son ancien coéquipier à Marseille.
Ce n'est plus un secret pour personne, Mason Greenwood est plus que jamais poussé vers la sortie par l'Olympique de Marseille. La direction sportive cherche à récupérer rapidement l'argent de sa vente afin d'aider au rééquilibrage de comptes dans le rouge. Après de longues semaines de spéculations autour de l'identité de son futur club, l'attaquant britannique a fait d'un transfert à l'AS Roma sa priorité.
Aux dernières nouvelles venues d'Italie, il a même déjà trouvé un accord avec les Giallorossi sur les bases d'un salaire de 4 millions d'euros nets par an plus diverses primes. Le tout, avec une augmentation progressive saison après saison. Un accord rendu possible notamment grâce à l'appui d'un certain Robinio Vaz.

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Robinio Vaz a convaincu Mason Greenwood

Lui aussi vendu par l'OM à la Roma l'hiver dernier, Robinio Vaz a été un atout précieux, indique le Corriere dello Sport. Le quotidien sportif italien affirme en effet que l'ancien Sochalien est resté très proche de Mason Greenwood même après son départ en Serie A et qu'il a joué un rôle clé pour le convaincre de venir à son tour. Vaz lui a vanté les mérites de l'environnement au club de la Louve, mais aussi du travail de Gian Piero Gasperini et des opportunités qu'il aurait en signant. Nos confrères transalpins parlent même de « coup de pouce significatif sur le marché des transferts ».
Pour l'heure, l'opération a encore de sérieuses étapes à franchir avant de se concrétiser. L'OM attend au moins 55 millions d'euros bonus compris, tandis que la Roma veut d'abord envoyer 40 millions d'euros avec bonus, explique le CdS. Une première proposition qui ne fera pas fléchir les dirigeants marseillais, mais qui enverra déjà un signal fort sur les intentions romaines de recruter Mason Greenwood cet été, lui qui est la priorité offensive de Gasperini.
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