Pep Genesio à l'OM ?
Bruno Genesio entre Lille et Marseille

OM : L'UEFA repousse son jugement et la signature de Genesio

OM10 juin , 9:20
parClaude Dautel
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L'OM devait obtenir ce mercredi le jugement de l'UEFA concernant l'état de ses finances. Mais, la décision de l'instance européenne du football a été repoussée au dernier moment.
L'Olympique de Marseille jouera-t-il l'Europa Ligue la saison prochaine ? A cette question, il faudra encore patienter au moins 24 heures de plus pour connaître la réponse. En effet, une semaine après que la commission de contrôle financier de l'UEFA se soit penchée sur les comptes de l'OM, la réponse était attendue ce mercredi. Mais, tandis que les supporters phocéens attendent avec fébrilité de savoir à quelle sauce leur club sera mangé, l'instance européenne a décidé de finalement reporter d'un ou plusieurs jours sa décision. Au mieux, Frank McCourt et Stéphane Richard auront la réponse ce jeudi, mais cela n'est même pas certain, confirme le quotidien L'Equipe. Aucune explication n'a été donnée par l'UEFA concernant ce report d'une décision qui fait trembler Marseille. Car c'est une évidence, l'OM risque gros.

L'OM doit encore attendre

Incapable de tenir les engagements pris lors de l'accord de règlement signé avec l'UEFA en 2022, l'Olympique de Marseille a même totalement dérapé puisque le déficit a augmenté d'année en année, au point même de dépasser les 100 millions d'euros lors de la saison 2024-2025. Face à cette situation, et même si l'OM a fait valoir que les droits TV étaient en chute libre, le risque est grand que le club phocéen soit exclu de l'Europa Ligue. L'attente de la décision de l'UEFA incite également les dirigeants marseillais à stopper totalement les signatures, et surtout celle de Bruno Genesio, qui a donné son accord pour rejoindre l'Olympique de Marseille. Autrement dit, ce report de l'annonce de l'instance européenne fait traîner les choses, d'autant que l'OM n'en aura pas fini avec les problèmes une fois que l'UEFA se sera positionnée.
Avant la fin du mois de juin, Frank McCourt et Stéphane Richard sont attendus devant la DCNG. Même si le propriétaire américain de l'OM accepte de remettre une fois de plus la main à la poche, cela risque de ne pas être suffisant pour permettre à Marseille d'échapper au contrôle de sa masse salariale. C'est du moins le scénario qui est considéré comme le plus probable par les dirigeants marseillais.
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Derniers commentaires

OM : L'UEFA repousse son jugement et la signature de Genesio

Ben oui c'est la faute du grand mechant nasser ptdr ... il faut bien maintenir une rivalité hein vu que sur le terrain ils en sont incapables...

Privé de Mondial, l'arbitre somalien remercie la FIFA

Inadmissible ce qui se passe je ne pense pas regarder un seul match avant France Sénegal puis que les matchs de l'équipe de France

OM : L'UEFA repousse son jugement et la signature de Genesio

👍😂🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM : L'UEFA repousse son jugement et la signature de Genesio

Ouin Ouin Ouin Ouin … 🤣🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM : L'UEFA repousse son jugement et la signature de Genesio

Oui mais c'est quand même la faute du PSG et de Nasser qui a corrompu l'UEFA pour exclure le plus grand club français des compétitions européennes

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
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76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
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593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
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Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
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Le Havre
3534714133244-12
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Auxerre
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Nice
3234711163760-23
17
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233358202952-23
18
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173438233276-44

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