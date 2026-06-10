OM : L'UEFA repousse son jugement et la signature de Genesio

L'OM devait obtenir ce mercredi le jugement de l'UEFA concernant l'état de ses finances. Mais, la décision de l'instance européenne du football a été repoussée au dernier moment.

L'Olympique de Marseille jouera-t-il l'Europa Ligue la saison prochaine ? A cette question, il faudra encore patienter au moins 24 heures de plus pour connaître la réponse. En effet, une semaine après que la commission de contrôle financier de l'UEFA se soit penchée sur les comptes de l'OM, la réponse était attendue ce mercredi. Mais, tandis que les supporters phocéens attendent avec fébrilité de savoir à quelle sauce leur club sera mangé, l'instance européenne a décidé de finalement reporter d'un ou plusieurs jours sa décision. Au mieux, Frank McCourt et Stéphane Richard auront la réponse ce jeudi, mais cela n'est même pas certain, confirme le quotidien L'Equipe. Aucune explication n'a été donnée par l'UEFA concernant ce report d'une décision qui fait trembler Marseille. Car c'est une évidence, l'OM risque gros.

L'OM doit encore attendre

Incapable de tenir les engagements pris lors de l'accord de règlement signé avec l'UEFA en 2022, l'Olympique de Marseille a même totalement dérapé puisque le déficit a augmenté d'année en année, au point même de dépasser les 100 millions d'euros lors de la saison 2024-2025. Face à cette situation, et même si l'OM a fait valoir que les droits TV étaient en chute libre, le risque est grand que le club phocéen soit exclu de l'Europa Ligue. L'attente de la décision de l'UEFA incite également les dirigeants marseillais à stopper totalement les signatures, et surtout celle de Bruno Genesio, qui a donné son accord pour rejoindre l'Olympique de Marseille. Autrement dit, ce report de l'annonce de l'instance européenne fait traîner les choses, d'autant que l'OM n'en aura pas fini avec les problèmes une fois que l'UEFA se sera positionnée.

Avant la fin du mois de juin, Frank McCourt et Stéphane Richard sont attendus devant la DCNG. Même si le propriétaire américain de l'OM accepte de remettre une fois de plus la main à la poche, cela risque de ne pas être suffisant pour permettre à Marseille d'échapper au contrôle de sa masse salariale. C'est du moins le scénario qui est considéré comme le plus probable par les dirigeants marseillais.