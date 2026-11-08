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Genesio est tombé de haut, l'OM prend cher

Genesio est tombé de haut, l'OM prend cher

OM
parHadrien Rivayrand
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L'OM va mieux depuis quelques semaines, mais Bruno Genesio sait que l'équilibre reste précaire dans la cité phocéenne. L'ancien entraîneur du LOSC a toujours du mal à digérer le dernier mercato estival.
Les supporters et les observateurs de l'OM peuvent souffler un peu ces derniers temps. Si tout n'est pas encore parfait, les Phocéens vont beaucoup mieux, que ce soit en Ligue 1 ou sur la scène européenne. Bruno Genesio parvient à réaliser un travail remarqué malgré les moyens du bord. L'été dernier, l'ancien entraîneur du LOSC n'avait pas pu compter sur la moindre recrue, la faute à des finances dans le rouge. Genesio veut avancer avec humilité, conscient de la situation encore fragile de l'Olympique de Marseille.

Genesio l'avait mauvaise, il avoue tout 

En conférence de presse d'avant-match face au RC Lens, le technicien français a notamment eu l'occasion de revenir sur ses sensations du début de saison. Il a alors fait un aveu assez clair concernant sa déception à son arrivée à Marseille :
« On a su redresser la barre après pas mal de défaites consécutives, même s'il y avait des motifs de satisfaction. Ces quatre victoires en Ligue 1 et la victoire à Leverkusen nous donnent de la sérénité. Je suis heureux, je vais essayer d'être le plus sincère possible. J'étais marqué par la situation en début de saison, ce n'était pas l'idéal et pas ce à quoi je m'attendais vraiment. Mais il y a deux façons de réagir : soit on laisse tomber, soit on affronte les difficultés ensemble. »

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À Lens ce dimanche soir, l'OM aura un nouveau test face à une belle équipe du championnat de France. L'occasion d'en savoir plus sur l'état de forme des Phocéens. Par la suite, la trêve internationale permettra à Genesio et à son staff de faire le point sur la situation au sein de l'effectif. Le coach marseillais espérera notamment voir au moins un renfort arriver cet hiver. Mais tout dépendra de la prochaine décision de la DNCG concernant la situation financière du club phocéen.
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