Brest - OL : Les compositions (17h15 sur Ligue 1+ 2)
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L1 : Le coup parfait du LOSC, qui fait plier Rennes
Lille est tout de même surprenant
TV : La Ligue 1 sur Canal+ pour 400 ME, c’est non
La L1 ce n'est pas plus que 250M€, et merci le PSG de rehausser très nettement le niveau car les 17 autres clubs c'est tristounet et très faible comme niveau
OL : Maciel fait appel à Fonseca pour battre Brest
L'héritage de Paulo n'a pas fini de servir cette saison .
PSG : Luis Enrique ouvre la porte à un départ surprise
Fichajes, El Nacional, Foot01 = fake news.
Neymar, Mbappé et Messi partis, deux joueurs du PSG ont sauté de joie
Ney, Messi, et Kiki sont des starlettes de bas étage avec une sale mentalité
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|17
|9
|5
|2
|2
|15
|7
|8
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|9
|5
|0
|4
|20
|13
|7
|15
|9
|4
|3
|2
|12
|10
|2
|14
|9
|4
|2
|3
|13
|12
|1
|13
|9
|4
|1
|4
|16
|13
|3
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|12
|9
|3
|3
|3
|16
|12
|4
|12
|9
|3
|3
|3
|7
|8
|-1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|9
|2
|2
|5
|9
|17
|-8
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|7
|9
|1
|4
|4
|11
|18
|-7
|2
|9
|0
|2
|7
|9
|20
|-11