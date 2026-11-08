Aller au contenu
ICONSPORT_375325_0133 Ronaldo

La fin de Cristiano Ronaldo fait pitié à Lizarazu

Foot Mondial
parCorentin Facy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Cristiano Ronaldo a pris la décision de mettre un terme à sa carrière internationale avec le Portugal cette semaine. Un choix fort après une polémique qui gâche la fin de son aventure en sélection.
Un mois et demi après sa prise de bec avec son sélectionneur Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo a sifflé la fin de la récréation et personne ne s’y attendait. Contre toute attente, l’ancienne star du Real Madrid et de Manchester United a fait le choix de prendre, à 41 ans, sa retraite internationale. Après 23 années passées sous le maillot de la sélection portugaise, CR7 tire sa révérence d’une façon un peu triste et qui ne restera pas dans les annales, après un match sur le banc et un départ précipité du rassemblement précédent en raison d’un désaccord avec son sélectionneur. La fin de l’aventure entre Cristiano Ronaldo et le Portugal est regrettable selon Bixente Lizarazu. Le champion du monde 1998 avec l’équipe de France retiendra néanmoins avant tout l’immense joueur que l’ancien Merengue a été avec le maillot portugais.
« Ce que je retiens de Cristiano Ronaldo avec le Portugal ? Pas la fin parce qu’il ne faut pas s’arrêter à ça. La fin a été gâchée car des deux côtés, ça a été mal géré. 23 ans, c’est une longévité, le titre de 2016 qui a été un marqueur de sa génération. Ca a été l’un des plus grands joueurs au monde et je retiendrais son amour pour le Portugal. Il n’y a aucun doute à avoir là-dessus. C’est un immense joueur qui arrête la sélection, j’ai beaucoup de respect pour lui » a commenté Bixente Lizarazu dans l’émission Téléfoot sur TF1. Du côté des supporters portugais et des fans de Cristiano Ronaldo, on rejoindra certainement cet avis. L’histoire aura été magnifique entre le joueur de 41 ans et sa sélection mais la fin laisse clairement à désirer. Surtout lorsque celle-ci est comparée, par exemple, avec la fin de règne magnifique de Lionel Messi en Argentine.

Lire aussi

Cristiano Ronaldo dit aussi stop à Al-NassrCristiano Ronaldo dit aussi stop à Al-Nassr
Articles Recommandés
ICONSPORT_374815_0216 Genesio
OM

Genesio est tombé de haut, l'OM prend cher

ICONSPORT_378802_0051
Ligue 1

L1 : Le coup parfait du LOSC, qui fait plier Rennes

ICONSPORT_369896_0164 Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 10e journée

le stade de brest envahi par un collectif iconsport 259808 0258 395640
Ligue 1

Brest - OL : Les compositions (17h15 sur Ligue 1+ 2)

Fil Info

Genesio est tombé de haut, l'OM prend cher
L1 : Le coup parfait du LOSC, qui fait plier Rennes
L1 : Programme TV et résultats de la 10e journée
Brest - OL : Les compositions (17h15 sur Ligue 1+ 2)
Zidane l’admire en secret, le PSG et l’OM le veulent
TV : Disney+ veut les droits, la grosse crainte des fans de Ligue 1
EdF : « L’énorme erreur » de Zidane avec Mbappé pointée du doigt
Serie A : Naples freine la Lazio
Neymar, Mbappé et Messi partis, deux joueurs du PSG ont sauté de joie

Derniers commentaires

L1 : Le coup parfait du LOSC, qui fait plier Rennes

Lille est tout de même surprenant

TV : La Ligue 1 sur Canal+ pour 400 ME, c’est non

La L1 ce n'est pas plus que 250M€, et merci le PSG de rehausser très nettement le niveau car les 17 autres clubs c'est tristounet et très faible comme niveau

OL : Maciel fait appel à Fonseca pour battre Brest

L'héritage de Paulo n'a pas fini de servir cette saison .

PSG : Luis Enrique ouvre la porte à un départ surprise

Fichajes, El Nacional, Foot01 = fake news.

Neymar, Mbappé et Messi partis, deux joueurs du PSG ont sauté de joie

Ney, Messi, et Kiki sont des starlettes de bas étage avec une sale mentalité

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2310721221012
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
21106311477
3Paris logo
Paris
201062217107
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1795221578
5Rennes logo
Rennes
161051421210
6Olympique Marseille logo
O. Marseille
15950420137
7Monaco logo
Monaco
15943212102
8Nice logo
Nice
14942313121
9Lens logo
Lens
13941416133
10Toulouse logo
Toulouse
131034315141
11Brest logo
Brest
12933316124
12Lorient logo
Lorient
12933378-1
13Strasbourg logo
Strasbourg
10103161822-4
14Auxerre logo
Auxerre
10103161324-11
15Angers SCO logo
Angers SCO
89225917-8
16Troyes logo
Troyes
810226717-10
17Le Mans logo
Le Mans
791441118-7
18Le Havre logo
Le Havre
29027920-11

Loading