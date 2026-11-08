La fin de Cristiano Ronaldo fait pitié à Lizarazu

Cristiano Ronaldo a pris la décision de mettre un terme à sa carrière internationale avec le Portugal cette semaine. Un choix fort après une polémique qui gâche la fin de son aventure en sélection.

Un mois et demi après sa prise de bec avec son sélectionneur Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo a sifflé la fin de la récréation et personne ne s’y attendait. Contre toute attente, l’ancienne star du Real Madrid et de Manchester United a fait le choix de prendre, à 41 ans, sa retraite internationale. Après 23 années passées sous le maillot de la sélection portugaise, CR7 tire sa révérence d’une façon un peu triste et qui ne restera pas dans les annales, après un match sur le banc et un départ précipité du rassemblement précédent en raison d’un désaccord avec son sélectionneur. La fin de l’aventure entre Cristiano Ronaldo et le Portugal est regrettable selon Bixente Lizarazu. Le champion du monde 1998 avec l’équipe de France retiendra néanmoins avant tout l’immense joueur que l’ancien Merengue a été avec le maillot portugais.

« Ce que je retiens de Cristiano Ronaldo avec le Portugal ? Pas la fin parce qu’il ne faut pas s’arrêter à ça. La fin a été gâchée car des deux côtés, ça a été mal géré. 23 ans, c’est une longévité, le titre de 2016 qui a été un marqueur de sa génération. Ca a été l’un des plus grands joueurs au monde et je retiendrais son amour pour le Portugal. Il n’y a aucun doute à avoir là-dessus. C’est un immense joueur qui arrête la sélection, j’ai beaucoup de respect pour lui » a commenté Bixente Lizarazu dans l’émission Téléfoot sur TF1. Du côté des supporters portugais et des fans de Cristiano Ronaldo, on rejoindra certainement cet avis. L’histoire aura été magnifique entre le joueur de 41 ans et sa sélection mais la fin laisse clairement à désirer. Surtout lorsque celle-ci est comparée, par exemple, avec la fin de règne magnifique de Lionel Messi en Argentine.