Galtier quitte Neom, il devient le favori pour l'OM

Déçu par sa saison à la tête du club, le Neom SC va se séparer de Christophe Galtier, qui sera libre de rebondir où il veut. De quoi faire remonter subitement sa cote à l'OM.

Etre un nouveau riche dans le championnat saoudien ne garantit rien, et Christophe Galtier vient de l’apprendre à ses dépens. Malgré un recrutement copieux avec des joueurs passés par la Ligue 1 comme Marcin Bulka, Nathan Zézé, Abdoulaye Doucouré, Amadou Koné, Saïd Benrahma et bien sûr Alexandre Lacazette, le Neom SC n’a pas répondu aux attentes. Avant la dernière journée, le club qui évolue à Tabuk faute d’avoir son stade futuriste finalisé, occupe la 8e place de la Saudi Pro League et ne peut plus accéder aux places qualificatives pour les Coupes continentales.

Une vraie déception d’autant que la saison s’est très mal terminée, avec une seule victoire sur les cinq derniers matchs. Résultat, Christophe Galtier, qui possède encore un an de contrat avec le club de la ville créée dans le désert, va quitter son poste la semaine prochaine, affirment des sources saoudiennes. Cette rupture définitive pourrait bien favoriser son arrivée à l’OM, souligne l’informateur italien Alfredo Pedulla. Pour le journaliste spécialisé, l’ancien milieu de terrain, qui est également un ex-entraineur du PSG, est « au coeur des discussions » pour devenir le prochain entraineur de l’OM.

Il n’est pas la seul nom cité, mais le fait qu’il soit prochainement libre faciliterait les discussions. Et avec la fin de la saison, tout devrait aller très vite à Marseille en ce qui concerne le directeur sportif comme l’entraineur principal. Christophe Galtier n’a jamais caché qu’entrainer l’OM était son rêve, même s’il a déjà refusé le poste par le passé quand il a estimé que les conditions n’étaient pas réunies. Ce serait en tout cas un retour en France en grandes pompes pour le technicien de 59 ans, parti par la petite porte du PSG en 2023 pour rejoindre le Qatar, puis l’Arabie Saoudite.