ICONSPORT_266847_0179

Galtier quitte Neom, il devient le favori pour l'OM

OM21 mai , 15:00
parGuillaume Conte
8
Déçu par sa saison à la tête du club, le Neom SC va se séparer de Christophe Galtier, qui sera libre de rebondir où il veut. De quoi faire remonter subitement sa cote à l'OM.
Etre un nouveau riche dans le championnat saoudien ne garantit rien, et Christophe Galtier vient de l’apprendre à ses dépens. Malgré un recrutement copieux avec des joueurs passés par la Ligue 1 comme Marcin Bulka, Nathan Zézé, Abdoulaye Doucouré, Amadou Koné, Saïd Benrahma et bien sûr Alexandre Lacazette, le Neom SC n’a pas répondu aux attentes. Avant la dernière journée, le club qui évolue à Tabuk faute d’avoir son stade futuriste finalisé, occupe la 8e place de la Saudi Pro League et ne peut plus accéder aux places qualificatives pour les Coupes continentales.
Une vraie déception d’autant que la saison s’est très mal terminée, avec une seule victoire sur les cinq derniers matchs. Résultat, Christophe Galtier, qui possède encore un an de contrat avec le club de la ville créée dans le désert, va quitter son poste la semaine prochaine, affirment des sources saoudiennes. Cette rupture définitive pourrait bien favoriser son arrivée à l’OM, souligne l’informateur italien Alfredo Pedulla. Pour le journaliste spécialisé, l’ancien milieu de terrain, qui est également un ex-entraineur du PSG, est « au coeur des discussions » pour devenir le prochain entraineur de l’OM.

Lire aussi

Genesio « pas capable » d’entraîner l’OM, il vote GaltierGenesio « pas capable » d’entraîner l’OM, il vote Galtier
OM : Galtier choix n°1 de Marseille devant Genesio ?OM : Galtier choix n°1 de Marseille devant Genesio ?
Il n’est pas la seul nom cité, mais le fait qu’il soit prochainement libre faciliterait les discussions. Et avec la fin de la saison, tout devrait aller très vite à Marseille en ce qui concerne le directeur sportif comme l’entraineur principal. Christophe Galtier n’a jamais caché qu’entrainer l’OM était son rêve, même s’il a déjà refusé le poste par le passé quand il a estimé que les conditions n’étaient pas réunies. Ce serait en tout cas un retour en France en grandes pompes pour le technicien de 59 ans, parti par la petite porte du PSG en 2023 pour rejoindre le Qatar, puis l’Arabie Saoudite.
Articles Recommandés
Elye Wahi prêté à Nice
OGC Nice

Un passe-droit pour Nice, l’ASSE ne va pas aimer

Luis Enrique ICONSPORT_366783_0203
PSG

PSG : Luis Enrique annonce la date de sa retraite

ICONSPORT_366254_0009
Premier League

PL : Hull promu League sans jouer, le football anglais est perdu

ICONSPORT_366690_0013
Mondial 2026

Neymar au Mondial, Carlo Ancelotti a été piégé

Fil Info

21 mai , 16:30
Un passe-droit pour Nice, l’ASSE ne va pas aimer
21 mai , 16:00
PSG : Luis Enrique annonce la date de sa retraite
21 mai , 15:41
PL : Hull promu League sans jouer, le football anglais est perdu
21 mai , 15:23
Neymar au Mondial, Carlo Ancelotti a été piégé
21 mai , 14:40
CdF : A quelle heure et sur quelle chaine voir Lens-Nice ?
21 mai , 14:23
CdM 2026 : Le Sénégal dévoile sa liste, les stars sont là
21 mai , 14:20
Arsenal a une mauvaise surprise pour le PSG
21 mai , 14:00
OM : Greenwood pris au piège, il reste à Marseille
21 mai , 13:40
OL : Le téléphone sonne, Maitland-Niles a deux offres

Derniers commentaires

OM ou OL, l’Arabie Saoudite cherche un nouveau club

@footeux lucide Que dire de l'OM du coup... Et pourtant tu ne vas quasiment pas sur leurs articles. Hypocrisies en force.

OM ou OL, l’Arabie Saoudite cherche un nouveau club

@footeux lucide, un déclassement sportif certain... Ok, donc Lille Lens Monaco, Marseille... Sont dans le lot eux aussi comme la plupart des clubs de L1 ... Tu es vraiment ridicule.

1,2 milliard d'euros, la Vente OM est en marche

Une spécialité de transformer la réalité pour qu'elle soit plus facile à accepter ? Voyons voir 🤔 😂🤣😂🤣😂🤣: la réalité parisienne c'est une 2eme finale de suite de LDC après la victoire de l'an dernier, 4eme titre de suite en L1, victoire au trophée des champions, coupe intercontinentale et super coupe d'Europe... Cherry on the cake la manita qui vous a giflé la joue en janvier. Faut être un boulet comme toi (ce que tu démontres chaque fois un peu plus) pour croire une seconde que la réalité parisienne nécessite d'être transformer pour l'accepter 😂🤣😂 Elle va bien la réalité de l'OM? Pauvre 🤡 Et comme dans nos réalités respectives, tu te fais encore moucher comme la dernière fois 🤣😂🤣 (PS: toujours pas de réponse de ta part sur les parcours de l'OM ces dernières années après tes quoi? 10, 20, 30 posts de réponse?... Mon petit 🤡 que tu es)

Galtier quitte Neom, il devient le favori pour l'OM

Je suis fan de ce qu'à fait Conceiçao notamment pendant sa courte expérience nantaise. J'aime beaucoup cet entraineur. Mais si c'est Roy et Lorenzi, je serais curieux de voir ce que ça peut donner et j'aurai un a priori positif.

Galtier quitte Neom, il devient le favori pour l'OM

Oui et il a réussi à faire du beau jeu avec une "petite" équipe. Il a même maintenant une expérience en LDC. Quand il était joueur à l'OM il a bien supporté la pression. C'était un "roc" haha

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

Loading