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OL : Le téléphone sonne, Maitland-Niles a deux offres

OL21 mai , 13:40
parCorentin Facy
9
En fin de contrat avec l’OL dans un an, Ainsley Maitland-Niles ne sera pas retenu par ses dirigeants en cas de belle offre. L’international anglais suscite déjà l’intérêt de plusieurs clubs européens à l’approche du mercato.
Une fois de plus très irrégulier cette saison, Ainsley Maitland-Niles a bouclé sa troisième année à l’Olympique Lyonnais… peut-être sa dernière. Le polyvalent défenseur anglais n’apporte pas totalement satisfaction à Paulo Fonseca et surtout, sa situation contractuelle est favorable à un départ cet été. En fin de contrat en juin 2027, l’ancien joueur d’Arsenal ne devrait pas recevoir d’offre de prolongation de la part de l’OL, qui aimerait s’en séparer afin de récupérer un chèque. Cela a de fortes chances d’arriver car en dépit de ses performances en demi-teinte, Ainsley Maitland-Niles conserve une belle cote sur le marché des transferts.
Selon les informations relayées par Transferfeed, la Premier League et le championnat turc font les yeux doux au défenseur de 28 ans. Galatasaray et Leeds United sont cités comme les deux clubs les plus chauds pour récupérer Ainsley Maitland-Niles au mercato. Si l’OL est ouvert à un départ de son joueur, la volonté de Matthieu Louis-Jean est toutefois de ne pas le brader. Le club rhodanien espère récupérer environ 10 millions d’euros de sa vente, malgré sa situation contractuelle.

Leeds et Galatasaray sont intéressés

Reste maintenant à voir si les clubs intéressés seront prêts à dépenser une telle somme pour l’Anglais. Du côté de Lyon, ce départ va obliger la direction à recruter au poste de latéral droit, malgré la présence dans l’effectif du polyvalent Clinton Mata et du jeune Steeve Kango, apparu à quelques reprises cette saison et qui a globalement donné satisfaction au staff de Paulo Fonseca. Pour l’OL, le doute sur la participation en Ligue des Champions risque néanmoins d’être un frein à de nombreuses pistes, rendant complexe de nombreux dossiers dont celui de la succession d’Ainsley Maitland-Niles sur ce poste de latéral droit.
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Derniers commentaires

OM ou OL, l’Arabie Saoudite cherche un nouveau club

@footeux lucide Que dire de l'OM du coup... Et pourtant tu ne vas quasiment pas sur leurs articles. Hypocrisies en force.

OM ou OL, l’Arabie Saoudite cherche un nouveau club

@footeux lucide, un déclassement sportif certain... Ok, donc Lille Lens Monaco, Marseille... Sont dans le lot eux aussi comme la plupart des clubs de L1 ... Tu es vraiment ridicule.

1,2 milliard d'euros, la Vente OM est en marche

Une spécialité de transformer la réalité pour qu'elle soit plus facile à accepter ? Voyons voir 🤔 😂🤣😂🤣😂🤣: la réalité parisienne c'est une 2eme finale de suite de LDC après la victoire de l'an dernier, 4eme titre de suite en L1, victoire au trophée des champions, coupe intercontinentale et super coupe d'Europe... Cherry on the cake la manita qui vous a giflé la joue en janvier. Faut être un boulet comme toi (ce que tu démontres chaque fois un peu plus) pour croire une seconde que la réalité parisienne nécessite d'être transformer pour l'accepter 😂🤣😂 Elle va bien la réalité de l'OM? Pauvre 🤡 Et comme dans nos réalités respectives, tu te fais encore moucher comme la dernière fois 🤣😂🤣 (PS: toujours pas de réponse de ta part sur les parcours de l'OM ces dernières années après tes quoi? 10, 20, 30 posts de réponse?... Mon petit 🤡 que tu es)

Galtier quitte Neom, il devient le favori pour l'OM

Je suis fan de ce qu'à fait Conceiçao notamment pendant sa courte expérience nantaise. J'aime beaucoup cet entraineur. Mais si c'est Roy et Lorenzi, je serais curieux de voir ce que ça peut donner et j'aurai un a priori positif.

Galtier quitte Neom, il devient le favori pour l'OM

Oui et il a réussi à faire du beau jeu avec une "petite" équipe. Il a même maintenant une expérience en LDC. Quand il était joueur à l'OM il a bien supporté la pression. C'était un "roc" haha

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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