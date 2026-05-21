OL : Le téléphone sonne, Maitland-Niles a deux offres

En fin de contrat avec l’OL dans un an, Ainsley Maitland-Niles ne sera pas retenu par ses dirigeants en cas de belle offre. L’international anglais suscite déjà l’intérêt de plusieurs clubs européens à l’approche du mercato.

Une fois de plus très irrégulier cette saison, Ainsley Maitland-Niles a bouclé sa troisième année à l’Olympique Lyonnais… peut-être sa dernière. Le polyvalent défenseur anglais n’apporte pas totalement satisfaction à Paulo Fonseca et surtout, sa situation contractuelle est favorable à un départ cet été . En fin de contrat en juin 2027, l’ancien joueur d’Arsenal ne devrait pas recevoir d’offre de prolongation de la part de l’OL, qui aimerait s’en séparer afin de récupérer un chèque. Cela a de fortes chances d’arriver car en dépit de ses performances en demi-teinte, Ainsley Maitland-Niles conserve une belle cote sur le marché des transferts.

Selon les informations relayées par Transferfeed, la Premier League et le championnat turc font les yeux doux au défenseur de 28 ans. Galatasaray et Leeds United sont cités comme les deux clubs les plus chauds pour récupérer Ainsley Maitland-Niles au mercato. Si l’OL est ouvert à un départ de son joueur, la volonté de Matthieu Louis-Jean est toutefois de ne pas le brader. Le club rhodanien espère récupérer environ 10 millions d’euros de sa vente, malgré sa situation contractuelle.

Leeds et Galatasaray sont intéressés

Reste maintenant à voir si les clubs intéressés seront prêts à dépenser une telle somme pour l’Anglais. Du côté de Lyon, ce départ va obliger la direction à recruter au poste de latéral droit, malgré la présence dans l’effectif du polyvalent Clinton Mata et du jeune Steeve Kango, apparu à quelques reprises cette saison et qui a globalement donné satisfaction au staff de Paulo Fonseca. Pour l’OL, le doute sur la participation en Ligue des Champions risque néanmoins d’être un frein à de nombreuses pistes, rendant complexe de nombreux dossiers dont celui de la succession d’Ainsley Maitland-Niles sur ce poste de latéral droit.